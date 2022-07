Hemos estado viendo a lo largo de estos meses muchos vestidos de fiesta e invitada que nos han servido de inspiración para nuestros eventos especiales, pero también estamos deseando encontrar prendas para el día a día, que igualmente nos conviertan en el centro de todas las miradas y en las más estilosas de los días y las noches de vacaciones en la playa. ¿Y quién nos ha dado con la prenda clave para esta temporada? Pues ha sido Lourdes Montes. Nos ha mostrado el vestido del que se ha enamorado totalmente y nosotras también.

La diseñadora sevillana tiene un estilo clásico pero actual y sus looks son perfectos, tanto para acudir a una cita tan royal como las carreras de Ascot como para pasear sus propios trajes de flamenca por el Real de la Feria de Abril. Aunque la versión que más nos gusta de la mujer de Francisco Rivera es la menos formal. Y este vestido es lo más.

El vestido que ha enamorado a Lourdes Montes

Todavía no se lo hemos podido ver puesto porque hasta el 27 de julio no estará disponible en la web (aunque ya se puede hacer la pre compra), pero Lourdes ha dejado claro que va a ser su próxima adquisición. Un vestido en blanco y negro de estilo cut out, una de las grandes tendencias de moda de esta temporada en todo tipo de prendas, anudado en el pecho, con escote en uve, manga corta y aberturas en costado, confeccionado en algodón rústico, de Colour Nude. ¿Su precio? 195 euros.

Aunque esta firma se caracteriza por su especialidad en trajes de invitada, el diseño que tanto le gusta a la diseñadora nos parece ideal para los momentos más relajados del verano. Puede ser una cena al lado del mar o un día de paseo, encaja perfectamente en todas las ocasiones.

¿El complemento para que el look sea 10? Seguimos el ejemplo de la propia firma y apostamos por unas sandalias romanas planas. El resultado es el mejor outfit hippie-chic que nos podemos encontrar.