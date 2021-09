La hija de Isabel Preysler ha posado en su cuenta de Instagram con un modelito que, si bien parece un vestido, todo apunta a que en realidad es un dos piezas.

Si cabía alguna duda, este verano Ana Boyer se ha empeñado en dejar claro que su color favorito, al menos a la hora de vestir, es el blanco. Y no nos extraña lo más mínimo, pues es el tono que más contrasta con su piel morena y que mejor le sienta en cualquier época del año. La diseñadora de gorras e influencer lleva desde hace ya varios meses subiendo imágenes de sus modelitos más acertados a su cuenta de Instagram. Y, en la gran mayoría de ellas aparece luciendo prendas en blanco, su indiscutible color favorito para la ropa. Su última publicación no ha sido excepción. Y es que en ella aparece luciendo un favorecedor look en color blanco que nos ha dejado a nosotras (y a sus más de 250 mil seguidores) con la boca abierta. ¿El motivo? Es un modelito tan bien formado que no se sabe si está formado por un vestido o por un conjunto de dos piezas.

¿Vestido o dos piezas? Así es el look más acertado de Ana Boyer

La cofundadora de Cocowi Brand, la marca de gorras más cañera del mercado, ha querido jugar al despiste con sus últimas fotos y posar con un estilismo cuyo protagonista bien podría ser un vestido o un conjunto de falda y blusa. Una duda que nos ha surgido a todas nada más ver su publicación pero que, gracias a uno de los comentarios, hemos podido resolver. Y es que, una de las fans de Ana Boyer ha preguntado por la marca a la que pertenece el modelito y ella, concisa y directa, ha etiquetado a la firma. Es ahí cuando hemos podido entrar en su página web y descubrir que realmente se trata de un dos piezas de lo más ideal. ¡Nos encanta!

Un conjunto ideal y perfecto para ideal

La hija pequeña de Isabel Preysler ha elegido dos prendas en impoluto blanco de la firma sostenible By Niuma y ha creado un efecto vestido de lo más ideal. Concretamente, la joven ha elegido la blusa con escote y manga abullonada asimétrica con detalle de lazo Niger Natural y la falda corta con cinturilla elástica y volantes en el bajo Onega Natural. Dos prendas de 49 y 47 euros respectivamente fabricadas en tejido de algodón orgánico 100% made in Spain con un acabado suave. Dos prendas fabulosas que ella ha combinado, como casi de costumbre, con las ya míticas sandalias Oran de Hermès en color marrón de 495 euros.