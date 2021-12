La imagen para Eugenia Silva es parte de su trabajo. Además de madre, es una empresaria de éxito y modelo internacional que tiene que mantenerse siempre guapa. Saber vestir bien en cada momento es uno de sus principales objetivos. ¡Quién mejor que ella para servirnos de inspiración de cómo ir radiante a las celebraciones de Navidad!

Eugenia Silva elige un vestido con la espalda semidescubierta

La modelo ya tiene en su armario uno de los vestidos lenceros más bonitos de Massimo Dutti para estas fiestas. Largo, de corte fluido, cuello pico y detalles de lentejuelas en su escote y espalda; que la deja al descubierto hasta la altura de las escápulas. El de color verde oliva, la mejor alternativa al clásico negro. Es una elección poderosa y visto en ella, es una explosión de seguridad. Para localizar este diseño hay que navegar por la página web de la firma o acudir a la tienda, es de temporada y podrá ser tuyo por 99,95 euros.

Esta Navidad las espaldas de llevan ‘al aire’, son la gran tendencia de la temporada para desafiar al frío. Las hay totalmente descubiertas, con lazadas o cualquier otro tipo de adorno. El objetivo es deslumbrar por delante y por detrás y no pasar desapercibida.

La tendencia lencera se impone con fuerza un año más

El vestido de Eugenia no solo llama la atención por el detalle de su espalda, también acoge una tendencia atemporal que lo hará apto para el invierno y el verano. Nos referimos al tejido lencero o ‘slip dress’. Fue todo un signo en los años noventa, y ahora vuelve para quedarse.

Este tipo de vestidos no solo son ideales para las fiestas que se vienen, -de hecho los de estilo camisón adornan con glamour escaparates y tiendas-, también sientan genial en verano porque son muy ligeros y fáciles de llevar. Además, funcionan muy bien solos, o combinados con prendas de punto o camisetas debajo para conseguir un look más ‘grunge’. Gracias a su fuerte carácter polivalente podrás hacer varios looks, de una misma prenda. Y como jamás pasarán de moda, la inversión siempre merecerá la pena. Suena bien, ¿verdad?

En los pies es suficiente con unas botas militares, botines de ‘strass’ o sandalias de tacón para hacer un estilismo de lo más admirable. Y si en una fecha especial, como son las navidades, le añades un abrigo; serás la mejor vestida de la noche.