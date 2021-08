La influencer apura sus días de vacaciones y lo hace luciendo el mejor vestido, que puedes llevar a la playa y en una noche de fiesta

Está viviendo el mejor verano de su vida. Laura Matamoros está aprovechando las vacaciones para descansar y vivir plenamente y con mucha tranquilidad su segundo embarazo. Primero pasó unos días en Ibizia, en una romántica escapada con su pareja, Benji Aparicio, y ahora está en las playas de Cádiz en plan familiar, junto a su pareja, su hijo, su hermano Diego Matamoros y su madre, Marián Flores. Son momentos de playa y relax total, disfrutando de los suyos, pero también, como buena influencer, sin descuidar ni por un segundo su imagen. Cada traje y biquini que ha llevado durante estas vacaciones nos encantan, pero su último vestido ha sido el look sobresaliente de todo el verano.

En su sexto mes de embarazo, la hija de Kiko Matamoros ya luce una abultada tripa, que marca con cada uno de sus estilismos. Estas vacaciones la hemos visto con los looks mas cómodos, desde vestidos largos y caftanes al peto viral de cuadros vichy de Zara, pero su última adquisición ha sido el vestido más bonito para presumir de embarazo.

Un vestido para la playa, pero también ideal para una noche de fiesta

Laura está apurando al máximo sus últimos días en la playa y lo hace con el mayor de los estilos. La mejor prueba es su último look. Un vestido mini de algodón, pero con tejido elástico para que pueda quedar súper ceñido, con escote halter y toda la espalda al aire de franjas de colores que pasan del amarillo al naranja y el rosa. Es un precioso vestido de la firma Bamba Swim, con un precio de 130,95 euros y que todavía está disponible en todas las tallas.

Ella lo combinó con una gran pamela para hacer el look más playero. Pero no solo para la playa es un vestido ideal, este modelo también es perfecto para bailar en una noche de fiesta subida a unos súper tacones, ya que su diseño está inspirando en los vestidos más sugerentes que en los años 80 y 90 llenaban las pistas de baile.

Los piropos de todos su seguidores y su familia

El estupendo look de Laura Matamoros ha encantado a todos sus seguidores. Por supuesto que uno de los primeros en mostrárselo fue su pareja, Benji, pero también su tía Mar Flores, que está disfrutando de las vacaciones en Punta Cana ha caído rendida al modelo de su sobrina, y se lo ha demostrado con unos significativos corazones. Si a ella, que es una de las mujeres con más estilo, le ha encantado, poco más podemos añadir ante uno de los vestidos más bonitos de la temporada.