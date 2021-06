Los vestidos son su prenda favorita para el verano, y en esta ocasión Gema López nos ha sorprendido con el modelo más favorecedor y juvenil

Los vestidos son para el verano. Cortos o largos, monocolor o estampados son la prenda fundamental en nuestro armario y en nuestra maleta de vacaciones. Gema López ha sacado ya esta temporada toda una colección con el estilo boho que tanto le gusta como denominador común. Pero con el último vestido la colaboradora de Sálvame no ha devuelto a la infancia y así se lo ha dicho hasta una de sus compañeras de programa Laura Fa, quien nada más verla con su nuevo look la ha piropeado: «Qué guapa!!!! Pareces una niña!!!!». Pero no solo ha sido ella, muchos de sus más de 338 mil seguidores, además de alabar su profesionalidad como periodista, también han caído rendidos a su outfit.

La periodista ha elegido el look más infantil, con un vestido mini de escote redondo y manga corta con mucho vuelo y estampado de pequeñas flores en tonos verdes y blancos, con detalles de tira bordada en blanco. Un vestido que nos recuerda mucho a los que llevábamos cuando eramos pequeñas. Tanto el nido de abeja, la tendencia que esta temporada vemos en todas las prendas, como la tira bordada nos llevan directamente a los vestidos que casi todas vestíamos durante la infancia.

El look lo ha completado con unas sandalias de cuña de esparto muy altas al tobillo con tiras de piel en verde agua.

El vestido de la firma favorita de Gema para este verano

El vestido es el modelo Candy de la firma ne&nu y tiene un precio de 69,95 euros. Todavía está disponible en la web en todas las tallas, desde la XS a la XL, pero al igual que ha sucedido con otras de las prendas que tanto ella como sus compañeras de Sálvame lucen en pantalla, puede que no tarde demasiado en agotarse.

Esta tienda es la favorita de Gema López y con ellos ha colaborado para cumplir uno de sus sueños: debutar como diseñadora. La periodista ha comenzado con una camiseta muy especial, con una ilustración de Anabel Lee. Un proyecto en el que cuenta también con el apoyo de sus compañeras, que ya han llevado su diseño.

«Tenía ganas de plasmar algo con lo que me sintiera muy identificada. Dos cosas tenía claras: El mar tenía que estar presente y una mujer acompañándome. Vengo de una familia de grandes mujeres, sin ellas no habría conseguido estar donde estoy y ser lo que soy y con esas dos premisas me lancé a esta aventura.

Era complicado buscar una frase, un lema que resumiera mi manera de vivir, de sentir y pensé en una en las cosas que me hacen más felices: viajar a cualquier lado, sin importar el dónde sino el con quién.

Así surgió ‘La persona que te acompaña en el viaje es el mejor de los destinos’, contó Gema cuando dio a conocer su nueva aventura.