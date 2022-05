La diseñadora ha pasado el fin de semana en Milán, para sumergirse en el mundo de la moda y el glamour, y para asistir a los premios About You, en los que apareció con una muestra de sus propios diseños, que eran muy bonitos, pero queremos destacar que su último outfit fue realmente impactante. Rocío Osorno ha apostado una vez más por Zara para crear un look digno de aplaudir, un top con volantes en forma de flor 3D muy elegante y que es ideal para una boda. Lo analizamos a continuación. ¡Toma nota!

¿Crees que para lucir un top repleto de volantes en tres dimensiones has de gastarte el sueldo en un diseñador carísimo? Te equivocas, lo tienes al alcance de tu mano. Rocío Osorno se tira a las ofertas y tiene un ojo que no se le escapa un buen estilismo. En este caso, ha elegido un top asimétrico blanco roto de la marca de Inditex preferida de la diseñadora. Marta Ortega le va a poner una placa por cliente V.I.P., estamos seguras, y, nosotras también se la pondríamos. El top en cuestión era de escote recto y tirantes finos ajustables. Pero toda la atención la ocupaba una inmensa flor con volumen y volantes en el mismo tejido, que era elástico y de tipo nido de abeja en espalda.

Para la parte inferior del outfit la Sevillana eligió unos pantalones muy elegantes y que tenían un rollo ejecutiva muy chic, era de tiro alto con wide leg planchada a raya ligeramente acampanados en el bajo, que llegaban hasta el suelo ocultando sus zapatos.

Esta vez la influencer se olvidó de todos los accesorios, ni uno excepto un reloj de pulsera, y fue un acierto, pues con este tipo de looks tan excéntricos sobrecargar con joyas puede parecer ostentoso y de mal gusto, ella lo sabe bien. ¿Cuál fue la joya del estilismo? Aparte del top, que es una edición limitada de Zara, un bolso tipo baguette de Chanel con cadena al hombro que no necesitaba de más acompañantes para brillar por sí solo. Desliza para ver la galería con el look completo de Rocío Osorno y apunta este top en tu lista de prendas pendientes, las rebajas son en dos días, aunque cuesta solo 49,99 euros.