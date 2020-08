Chenoa ha querido mostrarnos cuál es esa tendencia que lo convence en absoluto y es que, sin duda, es prácticamente imposible de llevar.

Las tendencias vienen y van. Si a principios de los 2000 todas llevábamos pantalones de campana, ahora la moda nos invita a llevar culottes o pitillo. Si hace unos años los colores flúor ocupaban los escaparates de todas las tiendas, ahora son los tonos pastel los que reinan en nuestro armario. La moda puede variar con los años pero siempre vuelve. Hay prendas, como las mangas abullonadas o los pantalones anchos, que supusieron toda una revolución en la década de los 80 y que este 2020 han vuelto a destacar en nuestros looks más actuales. Lo mismo ocurre con los pantalones de tiro bajo, que triunfaron a finales de los 90 y ahora quieren volver con la misma fuerza que antes. Una tendencia que no nos convence en absoluto. Ni a Chenoa tampoco.

Ha sido en Instagram donde la cantante de origen argentino ha vuelto a dejar claro que ella es humana y que, como todas nosotras, también se opone a esta tendencia que solo sienta bien a unas pocas. Se trata de la vuelta de los pantalones de tiro bajo. Una arriesgada apuesta que está empezando a ocupar algunas de las perchas de las tiendas más famosas y que, sin duda, no son muchas las que se atreven a llevar. Chenoa lo dejaba caer en su última publicación en la red social, donde le comentaba a sus más de 800 mil seguidores que los pantalones de talle bajo no son santo de su devoción. «Por cierto creo que vuelven los pantalones de tiro bajo, pero yo soy más de tiro alto. ¿Y vosotras? Y sí, estos me quedan anchos de cintura, tendré que arreglarlos», escribía en el post.

Los pantalones de tiro bajo, una tendencia convertida en pesadilla

Anchos o no, lo cierto es que los pantalones de tiro bajo solo sientan bien a esas modelo cuyo vientre es tan plano como la meseta manchega. Nosotras, como Chenoa, no vamos a tolerar que la tendencia sea llevar pantalones de talle bajo con crop tops. Y menos en este verano que no ha existido la operación bikini porque los gimnasios han estado cerrados y las salidas a la calle han estado más que limitadas. Es injusto y antiestético. Con lo bonitos que quedan los pantalones de talle alto, que recogen la cadera, estrechan la cintura y nos estilizan de la mejor forma haciéndonos parecer más altas. ¿Por qué llevar algo que nos sienta regular a una gran mayoría?

Lo cierto es que Chenoa podría ponerse cualquier tipo de pantalones porque ella es (y está) estupenda. Sin embargo, nos encanta que se una al resto de mortales y prefiera los pantalones que más nos favorecen a todas. Una vez más, Chenoa cruza la pasarela.