La 29ª edición de los premios MTV EMA´s 2022 repartió en el PSD Bank Dome alemán sus célebres premios musicales. Una gala llena de sorpresas en la que la protagonista indiscutible fue Taylor Swift. La americana arrasó con seis galardones, alguno de ellos arrebatado de las manos a Rosalía, que no fue premiada en esta gran noche. En cambio, Bad Gyal se alzó como la mejor artista española del momento, una sorpresa que dejó a muchos boquiabiertos. Premios aparte, en el photocall de esta gran gala pudimos ver las tendencias más punteras de moda, grandes looks y fallos crasos.

Taylor Swift se convirtió en la mejor vestida de la noche con un naked dress, confeccionado en una malla plagada de pedrería combinada con un body negro de David Koma. El precioso vestido tenía un escote corazón al que daban paso unos finos tirantes. Sin duda, la tendencia de los brillos y los vestidos malla son el must have de las fiestas navideñas y si son como el de Taylor, mejor, porque el diseño es un sueño.

Taylor Swift se convirtió en la mejor vestida de los MTV EMA´s 2022

La presentadora del evento, también premiada con una estatuilla, Rita Ora, no se quedó atrás con su estilismo. La cantante británica apostó todo a las transparencias, que también estarán muy presentes en los party looks de este año. El precioso diseño dejaba su pecho a la vista tras una gasa negra que combinaba un escote halter con una abertura plunging súper sensual. Por otro lado, el mono con cola tenía un gran volante de corte peplum a la altura de la cadera e iba adornado con motivos florales brillantes.

Nuestras artistas internacionales favoritas ya han plasmado en sus looks las tendencias de la temporada, con mejor o peor tino. Eso sí, las grandes apuestas de la noche fueron los vestidos de transparencias, el brillo, el terciopelo y el cut out. Descubre los mejores y peores looks en la galería y todos los detalles.