La marquesa de Griñón celebró el cumpleaños de su novio con un look que nos ha enamorado totalmente. Sabemos dónde encontrar todo el estilismo

Los rumores que hablaban de posibles deslealtades de su chico, no han hecho ningún daño en la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja, que comenzó su relación el pasado mes de septiembre, sigue tan feliz y enamorada como el primer día, y así lo demostraron en el cumpleaños de Íñigo. Para una ocasión tan especial eligieron una romántica cita en el recientemente reinaugurado hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, donde la marquesa de Griñón volvió a darnos otra de sus insuperables lecciones de estilo con el mejor look.

Era una cita muy especial y Tamara cuidó con mimo su estilismo. Siempre perfecta en cada una de sus apariciones públicas, ha vuelto a hacer otra de sus magistrales combinaciones entre el clasicismo y la tendencia. Y lo ha conseguido recurriendo a una de las firmas de precio medio, donde podemos encontrar tanto los básicos como las prendas de absoluta tendencia. El mix que ha hecho Tamara con su último look es el mejor ejemplo.

La combinación de pantalón y blusa con el que Tamara consigue un look 10

La hija de Isabel Preysler eligió un pantalón camel de lino de cintura alta con dos botones dorados y pinzas, con pequeñas aberturas en el bajo, que combinó con una de las blusas más especiales de la temporada. Un top de algodón con bordado multicolor, con escote en uve cruzado, manga abullonada con puño bajo el codo y lazada en la cinturilla en la espalda.

La combinación de un pantalón básico con la blusa tan marcada nos encanta y consigue otro de sus looks 10.

Ambas prendas son de Uterqüe. Tanto el pantalón como la blusa, ambos con un precio de 79 euros, están agotadas en todas las tallas en la web, pero la buena noticia es que prometen que muy pronto volverán a estar disponibles. Eso sí, no puedes despistarte, porque después de vérselo a la marquesa de Griñón, una de las prescriptoras de moda más seguidas de nuestro país, no van a tardar en agotarse de nuevo.

Tamara completó el look con unas minimal sandalias de pulsera en nude y el bolso Flamenco de Loewe, la firma preferida de las mujeres del clan Preysler.

Tamara está viviendo un momento muy dulce tanto en el terreno profesional como en el personal. Íñigo ha aportado una gran felicidad a su vida, y, además, ha encajado perfectamente en su familia y en su círculo de amigos. La felicitación por el 32 cumpleaños de su novio no deja dudas: «Por tu energía, vitalidad, cariño, alegría y todo lo que me das. Happy birthday love (feliz cumpleaños amor)». Íñigo no tardó en reaccionar a la publicación de su chica con un contundente «chico afortunado».