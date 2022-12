Las calles huelen a chocolate caliente, la televisión se llena de películas navideñas, y el ‘All I Want For Christmas‘ de Mariah Carey ya suena en bucle por todas partes. ¿Qué significa esto? ¡Que no queda nada para Nochebuena! Pero ojo, porque las semanas previas a que den comienzo las fiestas nuestra agenda también se llena de compromisos. Y es que… ¿quién no tiene esta semana una comida o cena de empresa?

Todavía sin recuperarnos de la polémica fiesta de la productora Unicorn, que sigue dando mucho de qué hablar tras el affaire de Alba Carrillo y Jorge Pérez, ayer Antena 3 celebraba su habitual fiesta de Navidad. Los rostros más conocidos de la cadena se dieron cita en el teatro Soho Caixabank de Madrid para disfrutar de una agradable velada con sus compañeros y festejar un año de absolutos éxitos.

Sonsoles Ónega, Pilar Rubio, Alberto Chicote, Nuria Roca, Juan del Val, Pablo Motos, Chenoa, Tamara Gorro, Carlos Latre, Boris Izaguirre… Fueron muchos los presentadores y colaboradores de Antena 3 y La Sexta que no quisieron perderse una fiesta tan especial. Además, hubo buena música, deliciosa comida y, como no podía ser de otra manera, también estilismos de todo tipo.

Las mejor y peor vestidas de la fiesta de Navidad de Antena 3

Hay que reconocer que la cena de empresa es uno de los compromisos que, estilísticamente hablando, más complicación nos genera a todas. Y es que no es tarea fácil encontrar un look de fiesta que no sea excesivamente llamativo pero que destaque y nos haga triunfar. Por eso no nos extraña que ayer hubiera apuestas para todos los gustos: desde el sofisticado vestido metalizado con falda plisada de Nuria Roca hasta el sencillo conjunto (con cinturón de Zara incluido) de Sonsoles Ónega, pasando por el original traje animal print de Alejandra Prat.

Mención especial también merece Mar Flores, que se decantó por un vestido rojo repleto de flecos que completó con unas atrevidas botas mosqueteras. Esther Doña fue otra de las más elegantes con un abrigo largo de terciopelo que dejaba entrever unos pantalones de pinzas negros.

¿Quieres ver ya todos los looks de la fiesta? ¡Sigue bajando!