Sofía Suescun y Kiko Jiménez han disfrutado de una romántica escapada a Milán. Allí la pareja se ha dejado ver paseando de lo más feliz y enamorada. Además, como ambos son grandes amantes de la moda, no han dudado en irse de compras a la lujosa Galería Vittorio Emanuele II. Pero aparte de comer, turistear e ir de shopping, también Sofía ha aprovechado este viaje para cumplir con su trabajo como influencer y hacerse innumerables fotos y vídeos para Instagram. Y ojo, porque a pesar de que se ha encontrado con el obstáculo de las aglomeraciones, no ha dudado en sacar la artillería pesada y modelar como una auténtica diva.

«Cuando he llegado a la Galería con todas las ganas de hacer fotos y he visto la masa de gente, me he venido un poquito abajo, porque era prácticamente imposible. Pero no me podía ir sin conseguirlo, así que me he desmelenado, he posado, y todo ha fluido hasta el punto de que esa sesión de fotos se ha convertido en un espectáculo y lo hemos disfrutado todos», afirmaba la joven. ¡Y vaya si lo han disfrutado todos! Porque hasta los turistas allí presentes se paraban a mirarla y capturarla con sus propios móviles.

Pero tras conseguir este objetivo, la pamplonesa y su novio han puesto rumbo a la bella Piazza del Duomo de Milán para continuar con la misma labor. Eso sí, Sofía Suescun no ha dudado en cambiarse de ropa y presumir de un vestido todavía más llamativo que el anterior.

Sofía Suescun causa furor en Milán con un vestido a todo volumen

Con la catedral de Milán a sus espaldas, la joven conquistaba a la cámara con un impresionante mini vestido de H&M lleno de volumen que no pasaba desapercibido para ninguno de los visitantes. Se trata de un diseño de color amatista con escote asimétrico y maxi volantes que cuesta ni más ni menos que 249 euros.

Sofía Suescun, además, completó este original vestido con unas sandalias de tiras con un tacón de vértigo, desafiando al frío y las alturas al mismo tiempo. «Como comprenderéis, aunque haga cero grados, no le puedo poner al vestido ningún tipo de abrigo», explicaba la influencer. ¡Sigue bajando para ver más fotos!