Como siempre, el viernes de La Feria de Abril la plaza de toros de la Maestranza vuelve a ser un crisol de caras conocidas de toda índole. En la tarde de ayer pudimos ver desfilar engalanadas a las celebrities más fanáticas de la tauromaquia, algunas muy relacionadas con la corona. Victoria Federica de Marichalar lució un vestido de lunares muy clásico pero, la sobrina del rey emérito Juan Carlos I, Simoneta Gómez-Acebo sorprendió con un look muy veraniego con una falda hippie chic de colores que querréis tener.

La prima hermana del rey Felipe VI ha estado muy relacionada siempre con el mundo de la moda, aunque fue embajadora durante más de veinte años de la firma de joyas Cartier, hoy la hemos visto muy desenvuelta para crear un look de tarde muy veraniego que queremos copiarle. Simoneta Gómez-Acebo ha creado el look perfecto con muy pocas prendas.

El estilo hippie chic es una de las tendencias más marcadas en faldas largas esta temporada

Para la parte superior eligió una blusa blanca con abotonadura y manga francesa, que es ideal para no pasar calor en la capital andaluza. Un cinturón ancho verde a la altura de la cintura con un gran rosetón en la hebilla daba paso a la falda. Una falda con mucho vuelo y colores de estilo hippie chic que es perfecta para el buen tiempo. Los colores del estilismo combinaban de manera sublime, y la aristócrata, que no se ha dejado un detalle, ha elegido un bolso de shopping trenzado de rafia con asas marrones para llevar todo lo que necesite siempre a mano.

Además de la buena mano para elegir el estilismo, Simoneta ha optado para los accesorios por otra de las tendencias: mezclar oro y plata. Una combinación a la que muchas tenían miedo, pero que esta temporada está en auge. No hay que temer en absoluto mezclar estos metales preciosos en pendientes, relojes y pulseras. ¡Está de moda! Para coronar el look, y para proteger sus ojos del sol castigador de Sevilla, Simoneta cubrió su mirada con unas gafas redondas de carey marrones que también encajaban con el look.

El zapato que eligió fueron unas cuñas de esparto bien altas, aunque desde Semana te sugerimos las que van con tiras enlazadas a las piernas, que son tendencia y combinan con el bolso y la falda de maravilla.

Simoneta Gómez-Acebo opta por una falda de colores y la combina con una blusa blanca

Desliza para ver el look de Simoneta Gómez-Acebo y todas las sugerencias y alternativas al look que te ofrecemos, faldas hippie chic y bolsos trenzados de moda, con las que irás estupenda a cualquier evento veraniego y con las que no fallarás.