La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores debutó como colaboradora en El programa de Ana Rosa y lo hizo con un look de lo más favorecedor. ¡De diez!

El pasado viernes Rocío Flores se estrenaba como colaboradora de El programa de Ana Rosa para comentar en la sección El club social la nueva e interesantísima edición de Supervivientes. Una labor que hará gala tras gala y que promete dar mucho juego en el plató de las mañanas de Telecinco. Y es que, aunque la hija de Rocío Carrasco no hiciese ninguna declaración referente al documental de su madre, lo cierto es que su apoyo incondicional a Olga Moreno es una declaración de intenciones en toda regla. El primer programa del concurso más salvaje de Mediaset fue todo un éxito, pues reunió a más de 3 millones de espectadores delante del televisor. No lo fue tanto, eso sí, el debut de la joven junto a Ana Rosa Quintana. Y es que tras su estreno las redes sociales no tardaron en sentenciar su labor como tertuliana.

Fueron muchos los comentarios que se pudieron leer en Twitter o Instagram sobre la «timidez», la «incomodidad» o la «condescendencia» de la nueva colaboradora del morning show. Aunque quizás muchas de las observaciones tuviesen razón, desde aquí creemos que se le debe dar una oportunidad y ver cómo evoluciona en los siguientes programas. ¡Era su primera vez, vamos a darle tiempo! No obstante, y a pesar de que sus nervios le jugasen una mala pasada, si algo hizo bien la hija de Antonio David Flores a su paso por el plató de El programa de Ana Rosa, fue elegir modelito. Y es que la influencer nos enamoró a todos (esto sí que fue unánime) con un conjunto muy primaveral que le sentaba de maravilla.

El look de Rocío Flores en su estreno como colaboradora en El programa de AR

Rocío Flores sorprendió en su debut como colaboradora con un precioso vestido mini blanco perfecto para estos meses de primavera. Estampado con diminutas flores en tonos verdes y rojizos, con diseño de patrones babydoll y con bonitos volantes en los hombros, le sentaba de maravilla. Se trataba de un diseño, cómo no, de SESAMO by Marta, la tienda de moda online que eligió también para sus primeras fotos como modelo hace unos días. Combinó la prenda con una sencilla cazadora vaquera y unas elegantes botas beige estilo cow boy; inspirándose quizás en los looks más acertados de otras colaboradoras de Telecinco como Gema López.

Remató su conjunto por todo lo alto con un bolso de Yves Saint Laurent de 1.890 euros. Concretamente con el modelo Lou Lou en color negro. Una bandolera con monograma de la firma francesa de estructura flexible; equipada con una solapa en la parte delantera; y elaborada en piel de becerro que ya ha llevado en más de una ocasión y que combina con todo. ¡Nos encanta!