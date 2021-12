Se ha hecho esperar pero la nueva entrega de Sexo en Nueva York ya está aquí y con más fuerza que nunca. Después de meses de expectación y bajo el nombre de And Just Like That vuelve en HBO la serie que marcó a varias generaciones y la historia de la moda con los looks más icónicos de la Gran Manzana. Estos nuevos capítulos nos mostrará la vida de treslas cuatro protagonistas originales: Carrie Bardshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nyxon). Samantha Jones (Kim Cattrall), que ha sido público su enfrentamiento con Sarah Jessica no estará en esta ocasión.

Fue en 2010 cuando dejamos a las chicas de Sexo en Nueva York en la segunda película de la saga. Once años después se presentan para contarnos cómo es la vida pasados los 50, todavía más glamurosas que cuando llegaron a la Gran Manzana alrededor de los 30.

Las nuevas vidas de las protagonistas llegadas a los 50

Pocas cosas sabemos de los diez capítulos con los que contará And just like that, pero sí hemos podido ver que, adaptándose a los tiempos, Carrie Bardshaw ha dejado su columna semanal y ahora es comentarista en un podcast. Eso sí, sigue casada con Mr Big (Chris North), el gran amor de su vida, con el que vivió un relación con muchas idas y vueltas a lo largo de todas las temporadas, hasta llegar a la gran boda en la primera de las dos películas.

Charlotte continúa casada con Harry (Evan Handler) y de las dos hijas de la pareja, una se ha convertida en pianista y la segunda se encuentra en plena pubertad. En cuanto a Miranda, lo poco que se ha mostrado hasta ahora en el trailer promocional, es que le confiesa a una amiga que siempre existirán caminos sin recorrer y que tener todo lo que uno quiere es muy difícil pero no imposible.

Sexo en Nueva York, la serie que marcó a una generación de amantes de la moda

Lo que sí tenemos seguro es que And Just Like That volverá a ser la serie imprescindible para las amantes de la moda. Si en Sexo en Nueva York, Carrie se convirtió en toda una influencer, mucho antes de que ese término estuviera de moda, en esta nueva entrega, lo que nos han dejado ver las escasas imágenes del rodaje por las calles de la Gran Manzana es que no ha perdido nada de su inconfundible estilo. Ahora con su larga melena con canas como bandera.

Antes de deleitarnos con sus próximos grandes estilismos, hacemos un repaso a los looks más icónicos que fueron los más imitados desde que se estrenó la serie en 1998 y hasta su finalización en 2004. Algunos de los cuales hoy siguen siendo tendencia total.