La presentadora eligió un sencillo look de dos piezas que, aunque simple, conseguía conquistar a cualquiera. ¡Toma nota y cópialo ya!

Esta sexta edición de La Voz Kids está siendo, si cabe, aún mucho más emocionante que las cinco anteriores. O si no que se lo digan a Eva González que en esta temporada ha sufrido, ha reído, ha llorado… Un sinfín de emociones que están cada vez más a flor de piel, pues este viernes a las 22:00 horas en Antena 3 tendrá lugar la Semifinal del talent show infantil más aplaudido de todos los tiempos. Este será el penúltimo asalto antes de conocer qué pequeño se hará con el premio en la ansiada Gran Final y eso se nota (y mucho) en el ambiente. En los programas anteriores, la presentadora nos ha enamorado gracias a sus estilismos. Y hoy, horas antes de que dé comienzo la semifinal, ha posado en su cuenta de Instagram con un sencillo look que podía gustarnos más.

Hace unas semanas nos enamoraba con una discreta pero acertadísima blazer de color blanco; unos programas atrás nos con quistó con unos jeans negros semiacampanados con hilera de flecos en el bajo; y en uno de los últimos episodios eligió un precioso mono satinado que no pudimos evitar comentar. Pues bien, ahora se ha dejado ver con un sencillo look que, si bien no es tan arreglado como los que suele llevar en el plató, sí que ha conseguido robarnos el corazón.

El sencillo look que ha llevado Eva González y que puedes copiar a precios low cost

El estilismo, tal y como digo, nos ha robado el corazón. No obstante, no nos ha robado ni un ojo de la cara ni un riñón. Y es que, para nuestra suerte, lo hemos podido encontrar a precios muy bajos en tiendas como Lefties, H&M o Merkal Calzados. ¡Y sin apenas diferencias!

Se trata de un conjunto de blusa (o body) en un bonito e intenso rojo que, que de corte wrap cruzado, manga larga ligeramente abullonada y tejido satinado, le sentaba de maravilla a Eva González. Una prenda que ha combinado con unos pantalones vaqueros con pequeñas roturas en las rodillas y unas sandalias de tacón de color nude con detalles de vinilo que dejaban ver el pie de la presentadora de La Voz Kids. Es, sin lugar a dudas, un conjunto extremadamente sencillo pero también extremadamente acertado que se convertirá en tu uniforme preferido para salir a tomar algo con amigas o para impresionar en una primera cita. ¡A nosotras nos encanta.