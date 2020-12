Rodeada de cantantes, la presentadora Lara Álvarez se ha coronado como la más elegante (y la mejor vestida) de LOS40 Music Awards 2020.

Anoche tuvo lugar una de las galas musicales más importantes de la temporada, la fiesta de LOS40 Music Awards 2020; un evento que cada año reúne a los cantantes más exitosos del momento pero a la que también acuden muchos de los famosos más importantes de España y Latinoamérica. Como buena entrega de premios, la noche de Los 40 Principales contó con una alfombra roja por la que desfilaron grandes artistas y celebrities que, o bien entregaron premios o bien los recogieron. ¡Un no parar de galardones que nos tuvo pegadas a la televisión de principio a fin! Fue una velada llena de actuaciones musicales pero también de moda; pues muchas de las famosas más estilosas del panorama actual sacaron sus mejores galas para deslumbrarnos en el photocall. Sin embargo, y aunque muchas nos sorprendieron para bien, hubo una que nos logró conquistar especialmente.

Y esa, sin duda, fue Lara Álvarez. La presentadora de Supervivientes pero también de La casa fuerte no necesitó de muchas excentricidades para brillar sobre la alfombra, en este caso, gris de LOS40 Music Awards 2020. Vestida con un sencillísimo vestido negro de largo midi, escote en uve y tirantes y acompañada por un clutch a conjunto, la periodista logró deslumbrar gracias a su sobriedad y elegancia. El punto divertido y original de su look lo pusieron sus zapatos: unos stilettos de charol amarillo neón que captaban la atención de cualquiera que estuviera pendiente. Todo un acierto con el que destacó por encima de todas las cantantes que acudieron a la noche de la música en español.

Las mejor y peor vestidas de LOS40 Music Awards 2020

Lara Álverez nos dejó con muy buen sabor de boca gracias a su sencillo pero exquisito look pero no fue la única. Siguiendo la misma idea, Edurne también optó por llevar un vestido midi negro con unos zapatos en color amarillo. En su caso, el vestido era de cuello halter y mangas largas abullonadas y el calzado eran unas sandalias. También en negro pudimos ver a la actriz Vanesa Romero, que apostó por un LBD de terciopelo y detalles brillantes; o a la influencer Dulceida, que eligió un conjunto de pantalón de traje y top con volantes XXL que le sentaba de maravilla. En tonos mucho más vivos pudimos ver a la actriz Lola Rodríguez, que eligió un favorecedor vestido lleno de grandes aberturas que potenciaba su espectacular figura; o a la cantante Ana Guerra, que optó por un traje en brillante rosa chicle con pantalón de pata de elefante y blazer larga. Dos looks muy llamativos que también nos gustaron especialmente.

No obstante no todas corrieron la misma suerte. Las cantantes Lola Índigo, Vanesa Martín, Natalia Lacunza o Ana Mena, la actriz Daniela Santiago y la presentadora María Gómez, aunque lo intentaron, no lograron conquistarnos con sus prendas. Algunas por esforzarse demasiado y otras por no prestar ni un mínimo de interés. Encontrar el equilibrio es toda una virtud y algunas deben aprender esta lección.