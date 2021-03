La periodista, que siempre consigue acertar con sus estilismos, nos ha sorprendido con su último look en el que ha combinado dos de las tendencias más top.

Aunque nivel profesional, gracias a su espacio en Radio Marca, Sara Carbonero está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida; a nivel personal la periodista se encuentra en una época complicada debido a su enfermedad y sus frecuentes visitas al hospital. La última, hace a penas unas semanas. No obstante, y a pesar de que todas estuvimos bastante preocupadas por su salud, la toledana parece haberse recuperado por completo y ya ha retomado su rutina y su trabajo en las ondas y en el taller. La presentadora y diseñadora ha vuelto con más fuerza que nunca y, como siempre, lo ha hecho con los modelitos más sorprendentes y favorecedores. Y es que a ella prácticamente todo le sienta como anillo al dedo. No hay más que ver su último look, donde combina dos de las tendencias más top de la primavera, para corroborarlo.

Sara Carbonero nos ha vuelto a enamorar a través de Instagram. La joven, que suele apostar por el estilo boho, los vestidos hippies y las prendas cómodas y frescas, nos ha sorprendido a todas con un estilismo mucho más cañero y rompedor en el que ha usado dos de las tendencias más arrolladoras del momento. El estampado tie dye y los pantalones vaqueros con roturas.

Estampado tie dye, una de las tendencias más top del momento

El tie-dye fue, sin lugar a dudas, el estampado más exitoso de la temporada primavera-verano 2020. Lleno de color y muy alegre, era justamente lo que todas necesitábamos tras haber pasado casi tres meses encerradas en casa. Aunque pensábamos que lo habíamos perdido de vista, parece que esta tendencia tan bonita y original ha venido para quedarse y es que, si Sara Carbonero la lleva, todo apunta a que el print tie dye vuelve esta temporada a teñir todas nuestras prendas. La periodista lo lleva de la mejor forma en una camiseta de manga corta, estopado en morado y blanco y de corte ligeramente holgado que no le puede sentar mejor. Una pieza de Pieces a la venta en Slow Love, la tienda que Sara tiene junto a su íntima amiga, la también periodista Isabel Jiménez y que lamentablemente ya está agotada.

Jeans con roturas, el lado más cañero de los pantalones vaqueros