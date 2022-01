La periodista es una de las mujeres con más estilo y mejor vestidas de nuestro país. Eso es algo que no se puede negar. Y no lo decimos solo nosotras, sino también las diferentes encuestas que se realizan a través de páginas webs del mundo de la moda. Todo lo que se pone le sienta como un guante y no cae en un renuncio. El estilo de Sara Carbonero es muy versátil. Lo mismo la vemos luciendo un vestido de aires hippies con las botas más cañeras que un total look sexy o como ahora, un conjunto de punto de aires románticos que supone un adelanto de su próxima colección de su firma, Slow Love.

La presentadora luce el jersey y la falda más románticas de su próxima colección

Sara Carbonero se ha convertido, junto a Isabel Jiménez, en la mejor embajadora de su marca. Muchos de sus estilismos son de esta firma y lo cierto es que no nos puede gustar más cómo le sienta y cómo lo combina. Ahora, nos ha hecho desear con ganas que llegue el buen tiempo y nos ha subido el ánimo gracias a un conjunto perfecto de punto en rosa empolvado que le da un toque de color a estos días tan grises. El look de Sara está compuesto por una falda con una gran abertura lateral y un jersey amplio con cuello redondo y mangas abullonadas, que está de rabiosa tendencia. Además, tiene pequeños detalles bordados que le da un aire súper chic al conjunto de punto.

La presentadora ha elegido este conjunto que es pura inspiración para la primavera. Sin lugar a dudas, se agotará rápidamente. Hablamos en futuro porque de momento no está disponible en su página web, que sigue con el remate final de la anterior colección. Mientras tanto, Sara Carbonero va abriendo el apetito compartiendo contenido a través de sus perfiles sociales con estas piezas que se convertirán en las más deseadas por las que más saben de moda. Por este motivo, tenemos que estar atentas a que salgan tanto en tienda online como en los establecimientos físicos porque es el conjunto ideal para la primavera. El color, el tejido envolvente y el corte del mismo es pura tendencia.

Las botas de ante de Sara Carbonero que nunca pasan de moda

Sara Carbonero ha elegido combinar esta falda y jersey tan bonitos con unas botas altas de ante en marrón, que le sube unos centímetros más y estiliza su figura. Además, este tipo de calzado se ha convertido en un básico atemporal, ya que todas las temporadas las botas de ante se reinventan y se renuevan. Ideales para combinar con vestidos de aires hippies en el invierno o con un conjunto tan impecable como este en rosa empolvado. Te mostramos todas las fotos