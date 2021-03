La camisa vaquera ha pasado de ser tendencia a ser un básico de esta temporada. Sara Carbonero sabe cómo combinarla a la perfección

Primavera tras primavera, hablamos de la camisa vaquera como si fuera una de las prendas tendencia de la temporada. Creo que ya podemos dejar de hablar de ella como una tendencia y darle el poder y el honor de haberse convertido ya en un básico atemporal. ¿Es la camisa vaquera la prenda indispensable para estas semanas? Definitivamente SÍ. Esta prenda se posiciona como una de las favoritas de las famosas cuando llega el buen tiempo. Prueba de ello es el último look de Sara Carbonero, que nos vuelve a dar una lección de estilo y nos enseña a reinventar este básico y a combinarlo de la manera más chic posible.

Sara Carbonero publicó este martes una nueva fotografía donde ha presumido de estilazo. Son pocas las veces que la presentadora cae en un renuncio y la mayoría de sus outfits son copiados por miles de mujeres. Y es que Sara es gran inspiración para el sector femenino de nuestro país. La presentadora combinó una camisa vaquera en su versión más ligera en color azul con bolsillos delanteros. La lució de la manera más fashionista posible. La llevó anudada a la cintura y con las mangas remangadas, ideal para los días más calurosos.

La presentadora combinó esta camisa con lo que parece una falda troquelada en color beis larga, súper tendencia, a la que le añadió un cinturón. De momento, no sabemos de dónde son las prendas de Sara pero la falda parece ser de la nueva colección de SlowLove x Cortefiel, debido a que compartió una foto durante el reportaje fotográfico de la nueva colección y el conjunto que lució era muy parecido a lo que hemos visto en este nuevo look.

Sara llevó un bolso en su versión shopping bag en marrón, ideal para llevar todo lo necesario para un día de trabajo. Nos encanta su melena, ya a la altura de los hombros, peinada de manera desenfadada y con mucho volumen. Lo cierto es que la periodista está cada día más guapa y a pesar de los momentos tan complicados que está viviendo tras su ruptura de Iker Casillas, se está refugiando en el trabajo.

Los looks que luce a diario Sara Carbonero son dignos de copiar, ideales para el día a día, y para ir al trabajo. Aunque no hemos encontrado la camisa de la presentadora, hemos seleccionado otras para que copies su look más bonito.