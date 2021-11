No cabe duda de que la periodista es una de las grandes reinas de las tendencias en nuestro país. De hecho, su habilidad para crear estilismos es tal que a veces no solo se adelanta a lo que se llevará, sino que es capaz de poner de moda una determinada línea. Estos días Sara Carbonero ha dado con un look de lo más otoñal que las amantes del boho chic van a querer copiar para estos primeros días de frío.

Un look otoñal de Sara Carbonero para pasear por la ciudad

El estilismo es de lo más sencillo pero también de lo más efectivo. Consiste en una falda larga con un un estampado en tonos amarillo tostado y ocre, unos colores que encajan a la perfección con los naturales del otoño. La falda tiene caída y movimiento, y ella lo complementa con un jersey de lana, bastante gordito, en color verde militar, jugando con esas dos gamas cromáticas.

Remata el look con unas botas negras de piel. Dado que quedan ocultas bajo la falda no queda muy claro si se trata de botas altas o botines, pero en cualquier caso, quienes quieran inspirarse en Sara Carbonero para crear un oufit otoñal lo van a tener fácil, porque ambas opciones son perfectamente válidas para completar un estilismo de diez. En el caso de Carbonero opta por una versión con las punteras redondeadas, algo que convierte a su elección en una opción de lo más cómoda para esos días de ajetreo y paseos por la ciudad.

La mejor embajadora de su firma

Como no podía ser de otra forma, todo el estilismo de Carbonero ha sido creado por ella misma, y no nos referimos solo a que ella haya conjuntado las prendas, sino que pertenecen a la nueva colección de su firma, Slow Love. Y como no hay mejores modelos para la marca que sus creadoras, Carbonero luce las prendas que acaban de llegar a la venta online, así que aún están disponibles en su página web.

Así, quienes quieran replicar al milímetro el look de Carbonero, aún pueden encontrar a la venta ambas prendas en casi todas las tallas. El jersey cuesta 59,99 euros y la falda tiene un precio de 69,99 euros. Pero de cualquier modo, si sirve de inspiración, hay que tener en cuenta tres claves: la mezcla de tejidos, con una falda larga de un tejido con caída y un jersey de lana, la búsqueda de colores naturales y otoñales y enfocarse en encontrar un estilo que parezca cómodo y relajado.