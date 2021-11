Se acercan las fechas navideñas y los looks de las celebrities ya nos anuncian esas fechas tan especiales del año, donde además de los encuentros familiares, nos encanta mostrar nuestra imagen más glamurosa. Rosanna Zanetti ha sido la mejor prueba en la presentación de la colección Sweet Garden que ha diseñado para la marca Betribe, especializada en bolsos y accesorios de para el bebé y la mamá. La modelo arrasó con su look de cóctel, que combinaba la parte más clásica de su vestido con el calzado más rompedor. Y es que las sandalias que ha elegido Rosanna Zanetti son pura sofisticación.

La modelo venezolana optó por un vestido que marcaba su figura, de cuello redondo manga larga y bajo tapando la rodilla de encaje verde agua, de Dolce & Gabbana. Un diseño que nunca pasa de moda y es perfecto para tener como fondo de armario para ocasiones especiales.

Las sandalias más especiales de Rosanna Zanetti

Pero la gran sorpresa nos la dio al mirarla a los pies. Original y glamurosa a la vez, la mujer de David Bisbal se calzó unas sandalias de pulsera de altísimo tacón, con plumas de marabú, totalmente bordadas en cristal y una mariposa en la parte de atrás, de la diseñadora Sophia Webster. Es el modelo Chiara y tienen un precio de 795 euros.

Unas sandalias de convierten cualquier look en especial y son las mejores aliadas para los festivos estilismos navideños.

Su faceta de diseñadora

Rosanna está encantada con su colaboración con la marca Betribe: “Todo está hecho artesanalmente y me encanta. Me encanta la calidad, me encantaba el diseño, me encantaban los valores. Y por supuesto, quise sumarme a esta nueva aventura, porque me encanta el diseño y por qué no llevar el diseño y la moda a este mundo bebé”

¿En qué te has inspirado?

En mi segunda maternidad, no sé por qué, todo lo que me llamaba la atención eran flores y las flores me encantan. Las flores tienen muchos significados y las utilizamos para muchas cosas. Nacen de una semilla, al igual que la maternidad, el milagro de la vida. Supe que mis estampados tenían que ser florales, transmitir dulzura y que los colores fueran muy adecuados. He aportado a la marca cuidar los detalles desde adentro. He querido ofrecerle al público los mismos detalles en los que yo me fijo cuando voy a comprar un producto.

¿Y este es el principio de muchos proyectos relacionados con el mundo del diseño?

Bueno, tengo actualmente la colección Vidal de joyas, también estoy con la moda bebé, mundo de moda bebé. Para inspirarnos en la marca no pensamos en bebés, pensamos en moda llevada al mundo bebé, porque claro, eso es lo que la hace diferente y la que la hace más arriesgada. Eso lo puedes ver también en muchos de los estampados que tiene la marca. Es un producto de bebé, pero pensado en los padres. Es decir, que cuando lo lleven puesto se sientan cómodos.