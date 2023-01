La Semana de la Moda de la Alta Costura de París es uno de los eventos de moda que más celebrities internacionales congrega en todo el año. Se ha convertido en icónica, sobre todo porque en solo dos concentradísimas semanas se reúnen las más grandes firmas de alta costura para mostrar las últimas tendencias. Siempre es un reclamo para rostros conocidos, actrices, modelos y socialités de todo el mundo. Todavía no ha terminado, pues el último desfile se celebrará el jueves 26 de enero, pero ya os vamos dando un adelanto de lo que hemos visto en los últimos días. Este año hemos tenido el gusto de ver cerca del front row a celebrities de la talla de Carla Bruni, Victoria Beckham, Irina Shayk o nuestra representación más talentosa, la cantante Rosalía. Analizamos los mejores looks a continuación.

Este 2023 las firmas de haute couture, como canta Rosalía, vienen pisando fuerte y derrochando tendencias a su paso. En la moda, como en la vida, hay tendencias que se quedan, otras que se van y algunas que permanecen remanentes colección tras colección. Te contamos algunas que han conquistado muchas de las pasarelas de este evento. Un factor común de algunas prendas de los desfiles fueron los cuellos desbocados, las mangas XXL, en general, el estilo oversize está triunfando; el color negro, los verdes, morados y los colores vitamina más cítricos. Del cuero y del estilo vinilo aún quedan los últimos coletazos, y esta temporada se sustituirá por el denim, los tejidos reciclados, mientras que el satén permanece atemporal.

Ficha las tendencias que vimos durante la Semana de la Moda de París

Karlie Kloss, la que fuera ángel de Victoria Secret, apostó por un look monocromático firmado por Dior que constaba de un traje de dos piezas blanco con pantalones mini flare que incorporaban la mitad de una falda tableada al lateral y un jersey en blanco roto con cuello subido. La ex Spice Girl se la jugó con un vestidazo de primavera súper llamativo; Schiaparelli triunfó como una de las firmas más elegantes con los looks de Rita Wilson, Valentina Ferragni o Diane Kruger; pero mostró una pasarela llena de pieles, pelo estilo furry con cabezas de león, osos y cebras muy polémica.

La reina de las tendencias en calzado es, sin ninguna duda, las botas de punta ajustadas de estilo calcetín que llevó Victoria Beckham esta semana junto con, Irina Shayk, Rosalía y que hace meses Kim Kardashian ya llevó en su Met Gala más controvertida. Ficha los mejores looks de las celebrities en la Fashion Week de París en la galería.