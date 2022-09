Rocío Osorno ha visitado durante unos días la Fashion Week milanesa y ha disfrutado de los desfiles de haute couture más importantes del mundo. No se ha perdido ni un solo front row. Eso sí, como diseñadora tenía que estar a la altura. Así que para la pasarela de Dolce & Gabbana dedicada este año a Kim Kardashian, la sevillana lució un look espectacular con una torera ideal que no dejó a nadie indiferente.