No todas las prendas de lentejuelas navideñas consisten en un mini vestido brillante y con escotazo, hay mil formas de incorporarlas en nuestros outfit. Si no sois demasiado de vestidos o de falda y queréis llevar en estas fiestas un look chic, pero con blusa y pantalón, tenéis que echarle un ojo al estilismo de la diseñadora de moda sevillana. Rocío Osorno ha conseguido un lookazo a partir de una chaqueta edición limitada de Zara que nos ha encantado y aún está disponible en la web. ¡Corred a por ella antes de que se agote!

La influencer siempre nos trae ideas estupendas para recrear sus looks, en esta ocasión ha apostado por una chaqueta de aires vintage bordada con paillettes que bien podría haber sido de firma de alta costura. La prenda tiene un cuello redondo, unas hombreras prudentes y no tiene botonadura ni cierre frontal, se lleva abierta como una americana. Lo mejor del diseño es la combinación de lentejuelas doradas, que forman un ribete en el cuello y en los límites de la prenda, con un fondo color vino y un bordado que imitaba flores de cerezo.

Rocío Osorno ha combinado su chaqueta de Zara con unas sandalias carísimas

Bajo su chaqueta la joven se puso una blusa blanca básica a la que le dio su toque personal incorporando un top corsetero negro, también de Zara, con cierre de clip en el frente. Esta prenda hacía que su cintura pareciera más estrecha y le daba protagonismo a los hombros y al escote. Los pantalones con los que completó su estilismo eran unos jeans altos efecto lavado de la misma marca. También están disponibles en la web a un precio de 45,95 euros.

La instagramer siempre le pone el marchamo a sus looks con un complemento caro, en esta ocasión, prefirió introducirlo en sus zapatos. Rocío calzó sus pies con unas sandalias de Dolce & Gabbana, concretamente el modelo DG Pop Keira, con un tacón escultura con el logo de la firma en dorado y finas tiras negras para el empeine y el tobillo. Este diseño tan selecto tiene un precio de 950 euros, e iba a juego con el ribete de la chaqueta y con sus pendientes.

Desliza para ver en la galería el look completo de Rocío y no te pierdas ni un detalle.