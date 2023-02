Aunque el mal tiempo y el frío se alargará durante unas semanas más, ya hay muchas que están pensando en lo que se pondrán en esa boda que ya tienen agendada desde hace meses. La pregunta de siempre "¿qué me pongo?" ya no será más un quebradero de cabeza, pues este año Zara en su última colección ha sacado algunos conjuntos que pueden encajar a la perfección en un estilismo de invitada. Hoy, Rocío Osorno ha vuelto a confiar en Amancio Ortega para lucir un look increíble que triunfará en cualquier boda esta temporada. Estamos seguras de que os encantará, así que no os perdáis un detalle de su último look. Analizamos las prendas en detalle y os contamos las tendencias que marcan su conjunto.

La sevillana ha querido enseñarnos su última adquisición para un shooting en el que su propia madre ha ejercido de fotógrafa. Sabemos que la diseñadora de moda es un referente de buen gusto para muchas mujeres que andan buscando un estilismo trendy con el que triunfar en sus eventos más importantes. Y hacen bien en tomarla como ejemplo, porque no se puede decir que la andaluza no tiene estilo. En su última aparición, la influencer se enfundó en un conjunto que cumplía muchas de las tendencias de la temporada. Por un lado, el estilismo monocromático estaba formado en la parte superior por un top con tirantes tinos en color rosa empolvado muy bonito. Acompañando a esta prenda iban una blazer de corte recto y ligeramente oversize, con unas buenas hombreras y, lo mejor, en las empuñaduras de la americana lucía una banda de plumas muy voluminosas en el mismo tono.

El traje de Zara de Rocío Osorno lo tiene todo para ser la mejor vestida de todas las bodas

En la anterior colección de Zara podíamos encontrar dos trajes de plumas, uno en tono verde botella y otro en rosa fucsia, que desplegaron sus alas y volaron de las tiendas en un abrir y cerrar de ojos. Los diseñadores del gigante de Inditex tomaron buena nota de este éxito y no han dudado ni un momento en volver a incluir las americanas con plumas en su nueva colección. Eso sí, los colores de la temporada serán más cercanos a los pastel, los tonos vibrantes y muy saturados. Por eso, la instagramer a apostado todo por su traje completo en color rosa empolvado.

Desliza para ver el look completo de Rocío Osorno en la galería y ficha su original manera de combinar prensas.