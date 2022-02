Es uno de los personajes del momento. Su presunta relación con Iker Casillas ha apuntado hacia ella todos los focos, pero Rocío Osorno ya es por si misma una de las influencers más reconocidas de nuestro país, todo lo que toca lo convierte en objeto de deseo, y la mejor prueba de ello es el vestido de Zara de uno de sus últimos looks, que se agotó en cuestión de horas.

La joven sevillana consigue revolucionar con todos y cada uno de sus looks a sus más de 1,4 millones de seguidores. Looks muy elaborados y siempre con toques especiales, pero en muchas de las ocasiones de firmas low cost al alcance de todos los bolsillos.

Un vestido de Zara de Rocío Osorno que querrías llevan en todas tus fiestas

Ya estamos deseando enfundarnos muchos de los nuevos modelazos de primavera que Zara nos está mostrando. El vestido que ha llevado Rocío Osorno es uno de ellos, pero la mala noticia es que nada más ponérselo la influencer sevillana se agotó en cuestión de horas. ¿Nos hará el favor la marca de Inditex de reponerlo recién comenzada la temporada? De momento nos no da opción a ponernos en lista de espera y eso despierta nuestras sospechas de que igual nos hemos quedado sin él.

Es un vestido festivo, con un toque sexy e ideal para los momentos más especiales de la temporada. Un modelo que encierra varias de las tendencias claves de la primavera: mini, estampado de varios colores, con cuerpo bustier, falda drapeada y tirantes con aplicación de cadena. Su precio es de 39,95 euros.

Influencer y también reconocida diseñadora

Nada más vérselo a Rocío ya sabíamos que iba a ser inmediatamente el más buscado de la firma. La joven estudió Ingeniería Técnica Agrícola pero lleva en el mundo de la moda desde que con 16 años comenzó a hacer sus pinitos como modelo. Y nada más terminar su carrera realizó un Grado de Patronaje Industrial y Moda, para posteriormente crear su propia firma de ropa, especializada en vestidos de fiesta y de novia, que también se ha convertido en una de las favoritas de las influencers.

Vida profesional y personal

En 2014 comenzó con su carrera como influencer mostrando looks de su día a día así como los de su propia marca. Desde entonces no ha dejado de ir ganando seguidores hasta convertirse en una de las más reconocidas de nuestro país, que ya cuenta detrás con todo un equipo de profesionales para logar las fotos más cuidadas y las publicaciones a la altura del lugar que ocupa en el mundo de las redes y la moda.

Rocío Osorno estuvo casada con Coco Robatto, asesor económico en el Parlamento de Andalucía, con el que tuvo dos hijos pequeños. La pareja se conoció en 2016 y se casaron en 2019, al poco del nacimiento de su segundo hijo y solo año y medio después de darse el ‘sí, quiero’ decidieron separarse.