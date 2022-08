¡Por fin ha arrancado la 79ª edición de la Mostra de Venecia! Este año, la actriz española Rocío Muñoz Morales es la encargada de amadrinar el evento. En la mañana de este miércoles 31 de agosto, la gran maestra de ceremonias llegaba al embarcadero del Hotel Excelsior vestida con un perfecto mono de inspiración marinera en blanco y negro con mini lunares con una original boina, de Giorgio Armani, una de sus firmas fetiches. Tras una jornada donde las primeras invitadas en aterrizar en la ciudad italiana han triunfado con looks más informales pero de Alta Costura, elevando lo casual a un más alto nivel, llegó el momento de la primera gran alfombra roja a las puertas del Palazzo del Cinema.

Rocío Muñoz es la madrina de la 72º edición del Festival de Venecia

Desde este miércoles y hasta el próximo 10 de septiembre, con la gala de clausura, cientos de actores y actrices de todo el mundo desfilarán por la alfombra roja de la ciudad de los canales con sus looks más impresionantes. En esta edición habrá mucha presencia española. Si ya hemos visto a la madrina del Festival, Rocío Muñoz Morales, a lo largo de estos diez días nos espera disfrutar de Penélope Cruz, Ana de Armas o Juan Diego Botto, entre otros. Pero, antes de que llegue ese momento, ponemos la lupa en la espectacular primera red carpet que ha contado con la presencia de Hillary Clinton, Alessandra Ambrosio o Julianne Moore.

Rocío Muñoz ha sido una de las mejor vestidas de la jornada. Y no lo decimos únicamente porque sea española. Y es que la actriz española se ha decantado por un impecable vestido blanco y negro con escote palabra de honor de Armani Privé. Sin embargo, lo más sorprendente es que se trata de una pieza ‘vintage’, ya que este espectacular diseño forma parte de la colección Alta Costura Otoño/Invierno 2008 Ha culminado el look con joyas de diamantes. Pero, ¿quieres ver este y el resto de looks? ¡Sigue leyendo!