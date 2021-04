La joven, para su último y acertadísimo look, ha llevado las que, sin duda, son las tres tendencias más arrolladoras de la primavera.

Desde que Rocío Flores se estrenase como colaboradora de El programa de Ana Rosa para comentar en la sección El club social la nueva edición de Supervivientes en la que participa Olga Moreno; han sido muchos los aciertos que la joven ha tenido en el plató de las mañanas de Telecinco. O, al menos, en cuanto a moda se refiere. Las hija de Rocío Carrasco, que aunque prometió no hacer mención a la docuserie de su madre, ya ha dado su opinión en un par de ocasiones, ha conseguido llegar siempre a los estudios de Mediaset con los prendas más arrolladoras de la temporada; demostrando con cada estilismo que ella sabe de sobra qué se lleva esta primavera.

Acompañada de Ana Rosa Quintana, la exconcursante de la edición pasada de Supervivientes se ha ido superando programa a programa y, siempre vestida de SESAMO by Marta, su tienda de moda online preferida, nos ha enamorado con sus looks. La hemos visto con elegantes blazers, con vestidos de estampados florales, perfectos para la primavera, y con los conjuntos más ideales que podríamos imaginar. Sin embargo, ninguno nos ha encantado tanto como el que llevó en el programa del pasado miércoles. Y es que la joven elegía un modelito con el que conseguía aunar tres de las tendencias más arrolladoras de la temporada de primavera.

Así es el look más en tendencia de Rocío Flores

¡Lo tenía todo! El conjunto, que no ha podido gustarnos más, contaba con el estampado más primaveral, la prenda más en tendencia y los pantalones de la temporada. Y es que Rocío Flores ha combinado una preciosa blusa de cuadros vichy en blancos y ocre con una chaleco blanco y unos jeans de pinzas y tiro alto. Tres de las trends que más triunfan estos meses y que todas necesitamos ya de ya en nuestro armario.

La blusa, de casi 30 euros, no puede ser más bonita. Presenta un detalle de volante en el pecho y un estampado de lo más primaveral que, combinada con el elegante chaleco blanco (36 euros) con bajo también de volante, resultaba ideal. Además, para rematar su look, la joven ha añadido unos pantalones vaqueros muy en tendencia (de 39,50 euros) y unos botines de serraje en color beige. Una combinación ganadora (y de las más arrolladoras que le hemos visto) que convertían a la hija de Antonio David Flores en toda una it girl made in Spain.