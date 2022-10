La moda del cuero ha irrumpido en las colecciones de otoño-invierno 2022/2023 por la puerta grande. No hay ni una sola celebridad que no haya lucido ya una prenda de cuero o polipiel. La reina Letizia, Irina Shayk, Bella Hadid, Paula Echevarría y un largo etcétera ya se han dejado ver con esta tendencia tan noventera. Rocío Flores se ha debido de dar cuenta de este fenómeno y no ha podido resistirse a crear un look de cuero muy llamativo.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se lo ha puesto todo, no ha querido dejarse una sola tendencia sin probar. En primer lugar, se ha enfundado en un body asimétrico de lúrex con una sola manga larga muy brillante. Este material está causando sensación, aunque, probablemente, nosotras no hubiéramos combinado lúrex y cuero, demasiado brillo en un solo estilismo.

Su parte inferior estaba formada por una falda de tubo con efecto piel y flecos en el bajo de la marca Sésamo by Marta, que a Rocío le encanta y no deja de llevar por nada del mundo. Esta falda es el modelo Telma y tiene un precio de 40,90 euros, es una novedad de la firma y está todavía disponible en la web. El diseño de la prenda se ajustaba a su silueta y realzaba su figura y sus curvas.

Ficha los botines peep toe de cuero de Rocío Flores para tu look más cañero

Para sus pies también optó por el efecto cuero, en esta ocasión con unos botines peep toe, con abertura en la punta, de tacón medio y decorados con borlas y un candado metálico que recuerdan a un diseño muy famoso de Tom Ford. La cremallera y la altura tobillera hacen que estos botines sean muy cómodos y la sujeción es inigualable, perfecta para las que tienen poca destreza con los tacones. Este calzado estará muy presente a lo largo de todo el otoño, aunque el tacón coma, la punta metálica, la caña alta y las plataformas XXL también tendrán su espacio.

La influencer ha querido coronar su total black look con una manicura negra a juego con la pedicura; un maquillaje sorprendentemente sencillo, para lo que nos tiene acostumbradas, y un recogido en forma de moño bajo que le sentaba de maravilla. ¡Juégatela con el cuero este otoño!