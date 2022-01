Rocío Flores nos ha enamorado con un chaleco en plena tendencia. La joven sabe cómo vestirse para sacar el máximo partido a sus curvas y es que, no hay nada mejor que conocerse una misma para poder adaptar los estilismos y pasar de look a lookazo en un abrir y cerrar de armario. Con el invierno encima, toca pensar en prendas abrigadas y nada mejor que la nieta de Rocío Jurado para inspirarnos.

Lo ha hecho con chaleco de tweed en color rojo con mangas desflecadas y botones dorados en el centro. Es de la firma Sésamo By Marta y cuesta 36,90 euros. Un look que se puede llevar igual de bien con un jersey negro básico, como ha elegido Rocío, o también con tu camisa preferida o una camiseta de manga corta en color blanco. Lo bueno de esta prenda es que se puede combinar con cualquier look. En la parte de abajo, la joven luce pantalones de efecto cuero en color color oscuro.

Este chaleco tiene una peculiaridad que nos encanta y es que estiliza la figura. No se ciñe al cuerpo y por ende no marca demasiado. Además, al sobrepasar la cintura no se ajusta a la barriga (en el caso de que la tengas).

El chaleco de tweed de Rocío Flores en tendencia esta temporada

No vas a tardar en caer rendida a esta tendencia. El tweed está muy de moda y no lo decimos nosotras, lo dicen las firmas de moda que han rescatado el estampado favorito de la firma Channel y lo han adecuado a los tiempos que corren.

En tiendas lo encontrarás por todas partes, en faldas, chalecos, chaquetas, suéter o incluso zapatos y bolsos. Por eso, invertir en el estampado tweed es un acierto porque lo vas a ver por todas partes. Está presente en todos los colores pero, si realmente quieres ir a la moda, atrévete con el color rojo, como ha hecho Rocío Flores.

Así debemos combinarlo con otras prendas

El estampado tweed nace de cuadros muy pequeños que juegan con diferentes colores. Es fácil de combinar porque va con prendas lisas. No lo mezcles con otros estampados, porque fastidiarás el look y no le darás el protagonismo que se merece. Una vez más, toma nota del outfit de la hija mayor de Rocío Carrasco y crea constaste con prendas en tonos neutros. Así conseguirás que todas las miradas se centren la prenda en cuestión.

Una de sus grandes ventajas del tweed, es que es muy elegante y suele ser muy socorrido en ocasiones formales. A continuación, hacemos una selección de nuestros prendas de tweed favoritos de temporada.