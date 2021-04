La joven ha acudido a ‘El programa de Ana Rosa’ con una chaqueta americana de lo más bonita. ¡Estamos convencidas de que querréis una igual esta primavera!

Como cada viernes desde hace ya una semana, Rocío Flores ha acudido hoy al plató de El programa de Ana Rosa para comentar como colaboradora en la sección El club social la nueva e interesantísima edición de Supervivientes. Una labor que compagina con su defensa incondicional a Olga Moreno todos los jueves en el debate del reality show y en la que prometió no hacer ninguna declaración sobre su madre y hablar solo del programa más salvaje de Mediaset. Sin embargo, y lejos de lo que podíamos imaginar, hoy se ha atrevido a pronunciarse y ha acusado a Rocío Carrasco de contestar a sus llamadas y de no querer hablar con sus ella. Unas palabras que nos han dejado de piedra y con las que hemos visto un lado de Rocío Flores que no conocíamos.

En esta ocasión, además de hablar mucho más de lo que nos esperábamos, junto a Ana Rosa Quintana hemos visto a la joven más segura y menos tímida. Algo que estamos convencidos de que se debe a que ya va cogiendo tablas a eso de hablar delante de las cámaras pero que seguramente también se deba a que ella se sentía estupenda en el plató. Y eso, en parte, se debe al precioso look que ha elegido. Un conjunto cuya protagonista era una chaqueta blazer de cuadros vichy en blanco y negro que no le podía sentar mejor.

La chaqueta de cuadros vichy que ha llevado Rocío Flores en El programa de Ana Rosa

Si en su estreno como colaboradora, Rocío Flores optó por llevar un vestido mini blanco perfecto estampado con diminutas flores en tonos verdes y rojizos que combinó con una sencilla cazadora vaquera y unas elegantes botas beige estilo cow boy; en este segundo programa ha elegido un look más elegante y profesional; un conjunto de jeans y blazer que no podía sentarle mejor. La joven afincada en Málaga nos ha enamorado con unos pantalones vaqueros cropped de talle alto y remangados; una camiseta básica blanca; sneakers a conjunto; y una maravillosa blazer de cuadros vichy en blanco y negro que no podía sentarle mejor.

Se trata de una chaqueta que está en rabiosa tendencia esta temporada y que ya hemos visto en colores como rojo o verde en Paz Padilla o Laura Matamoros. Sin duda, una de las prendas estrella de esta primavera que estamos seguras de que querréis, cuanto antes, en vuestro armario.