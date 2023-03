Siempre estamos pendientes de los looks más impresionantes de alfombra roja o los modelitos más locos de nuestras famosas favoritas. Pero, al final, acabamos volviendo a los clásicos de siempre para conformar estilismos elegantes y cómodos para el día a día. En esta ocasión Susi Rejano nos regala un look clásico que no te querrás quitar hasta en el verano más caluroso.

La combinación es la clásica de camisa blanca con un pantalón. Pero Susi Sabe como darle un giro a esta tendencia y ha escogido un pantalón especial y ha usado, como no podía ser de otra manera, la magia de los complementos.

Susi ha combinado su camisa blanca de manga larga con unos pantalones marrones wide leg de largo hasta el suelo. Ha ceñido su pantalón a su cintura con un cinturón (también marrón) de la lujosa firma Fendi. Como complemento ha elegido una cartera de mano, también, de Fendi. Aunque los accesorios de Susi son una uténtica joya tu podás recrear tu propia versión del look utilizando otro tipo de accesorios pero que sienten igual de bien. Para ello solo necesitas un cinturón de hebilla llamativa y una cartera de mano.

Los detalles sí marcan la diferencia y es que la infuencer ha decidido añadir un poco de brillo a su look. Ha utilizado para ello unos collares y pulseras de brillantes que elevaban el nivel del outfit y le daban un extra de elegancia.

El detalle final del modelíto lo ponen las clásicas gafas de Susi Rejano que siempre aportan un toque de glamour y misterio a todas las combinaciones.

Este look lo hemos visto hace poco también en la presentadora Ana Rosa Quintana quien creó un look muy parecido a este siguiendo las combinaciones clásicas y dejandose inspirar por figuras tan elegantes como Carolina Herrera.

La elegancia es un elemento muy importante para nosotras en nuestra vida diaria, ya que nos permite destacar en cualquier situación y en cualquier contexto. No se trata solo de tener una apariencia física atractiva ni de unos accesorios de lujo, sino de reflejar una actitud distinguida en todo lo que hacemos. Y desde ahora, gracias a este look que nos regala Susi Rejano nosotras podremos estar igual de elegantes que ella en nuestro día a día.

¿Quieres recrear este conjunto? Pues descubre todas las prendas en la galería y consigue el que será tu uniforme del día a día durante toda esta primavera.