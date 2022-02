Tras un largo periodo de ausencia de la televisión, el pasado 30 de octubre Raquel Bollo volvía a la pequeña pantalla y lo hacía de la mano de ‘Viva la vida’. La andaluza se estrenaba como colaboradora de ‘Viva la vida’ en medio de las polémicas que están salpicando al clan Pantoja. Cada fin de semana, la que fuera mujer de Chiquetete se cuela en los hogares españoles y aprovecha la ocasión para mostrar sus desenfadados estilismos.

Raquel Bollo es una apasionada de la moda y cada fin de semana sorprende a todos los espectadores siguiendo las últimas tendencias. En la mayoría de ocasiones, la andaluza apuesta por prendas de su propia marca, RB Raquelbollo, con las que no deja indiferente a nadie y con los que puede presumir de su esculpida figura. La excolaboradora de ‘Sálvame’ siempre apuesta por combinaciones coloridas con toques flamencos y que se caracterizan por su versatilidad. La colaboradora de televisión arriesga en todas sus apariciones y lo hace para hacer una clara declaración de intenciones: la moda no está ligada a la edad.

Raquel Bollo es la mejor embajadora de su firma de moda. Una marca que goza de personalidad y que apuesta por la combinación entre básicos y prendas que siguen las últimas tendencias. Así, cada fin de semana, hemos podido ver a la andaluza luciendo grandes escotes, faldas con arriesgados estampados, mangas abullonadas, volantes y coloridos pantalones palazzo. Un sinfín de opciones que hacen que la colaboradora de televisión sea ella misma a la hora de vestir y que se saque el máximo partido.

Hace unas semanas, Raquel Bollo llamaba la atención de todos gracias a una de sus extravagantes estilismos. De su propia firma de ropa, la colaboradora lucía una falda de largo midi confeccionada en terciopelo y lentejuelas que combinaba con una blusa de manga larga blanca. «Me apasiona esta falda y sus colores«, aseguraba sobre la prenda de estampando geométrico en tonos morados, azules y dorados. Llamativos colores con los que también potencia su bronceado. Un look idóneo y especial para una celebración y con el que presumía de su despampanante figura. En sus últimas apariciones en el programa presentado por Emma García, Raquel Bollo también ha querido lucir varios estilismos de una de sus tiendas favoritas, ‘Qué me pongo’.

Raquel Bollo, una enamorada de los complementos

Si hay algo que también caracteriza a Raquel Bollo a la hora de vestir es su clara apuesta por los grandes complementos. Uno de los mayores atractivos de sus looks son los cinturones con los que le da su toque personal a todas y cada una de las prendas que elige para ir al plató del programa de Telecinco.