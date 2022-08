La pasada madrugada quedamos sorprendidas con la 39º edición de los Premios MTV VMAs, todo un despliegue de música, moda y celebridades. A falta de alfombra roja nuestras cantantes y celebrities favoritas desfilaron bajo una lluvia de flashes en el photocall del Prudential Center de Nueva Jersey.

LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow llevaron la batuta de la gala y entregaron los premios a los cantantes más célebres del momento. Las surcoreanas Blackpink presentaron su nuevo single, Bad Bunny festejó su «Titi me preguntó» y Anitta hizo historia siendo la primera mujer brasileña en recoger la estatuilla del astronauta más deseada. Además, no pudieron faltar, J Balvin, Lizzo, Maneskin o Red Hot Chilli Peppers que fueron de los artistas más esperados, estos últimos recogieron el reconocimiento de su carrera con un premio de honor.

Las tendencias de otoño presentes en el photocall de los Premios MTV VMAs

Por supuesto, el que triunfó en su entrada con un look que no dejó indiferente a nadie fue Lil Nas X, un clásico de las red carpets que no podía faltar; junto con Harry Styles y Taylor Swift formaron la tríada de artistas que más nominaciones a mejor vídeo del año consiguieron.

Y, como no, los vestidos de alta costura nos trajeron las tendencias más en boga de la temporada venidera. Vimos de todo: transparencias, lentejuelas, escotes infinitos, cut out, vestidos encorsetados y mucho, mucho glamour.

La cantante Anitta nos dejó con las mandíbulas desencajadas con un vestido de Schiaparelli Couture que hizo las delicias de los más interesados por el diseño. Becky G llevó un vestidazo con aberturas de inspiración astrológica trabajado hasta el mínimo detalle. La autora de All Too Well acaparó la atención de todos los fotógrafos con su vestido joya de Oscar de la Renta.

Pero también pudimos ver algún patinazo. La cantante Ava Max se pasó de corto con un look muy poco adecuado a la gala. Y hasta una Avril Lavigne muy callejera estrenaba un outfit de Versace que bien podía haber sido comprado en el Pull & Bear. Desliza para ver todos los estilismos y no te pierdas un detalle.