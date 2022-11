«Soy una mujer de básicos y muy clásica, pero siempre con un toque sofisticado. Me gusta la moda contemporánea y apuesto por tonalidades neutras en mis looks. No suelo utilizar mucho colorido y tampoco me gustan los estampados. Además, prefiero los cortes rectos, aunque en ocasiones elijo piezas que realcen mi figura», explicaba recientemente la novia de Alejandro Sanz. Pues sabiendo esto, podemos afirmar con seguridad que el vestido que acaba de estrenar Rachel Valdés es totalmente de su estilo.

Aunque rara vez podemos ver a la artista cubana en un evento, una fiesta o un photocall, las pocas veces que se ha dejado ver no nos ha decepcionado. Y ayer no fue una excepción. Y es que la pintora acudió por la noche a la entrega de los Premios AD 2022 con un estilismo de lo más estiloso y favorecedor.

Rachel Valdés tiene el vestido de punto con aberturas más chic

Lo han demostrado las que más saben de moda: los vestidos de punto son una apuesta segura en todos los escenarios posibles de otoño e invierno. Derrochan sensualidad, añaden un toque sofisticado sin añadir demasiado formalismo y, sobre todo, no pueden ser más cómodos.

Lo cierto es que a pesar de que los conjuntos de dos piezas compuestos por faldas y tops seguirán siendo un valor seguro el próximo 2023, pocas prendas son tan socorridas, versátiles y favorecedoras como los vestidos de punto. Por eso no tenemos dudas de que cuando veas a Rachel Valdés vas a querer copiarle. Y es que la novia del cantante ha lucido un diseño ‘cut out’ de color negro que no le puede sentar mejor.

Se trata de un vestido de corte midi con cuello vuelto, que cuenta con unas sutiles mangas abullonadas. Un modelo ideal que combina con absolutamente cualquier calzado y abrigo. ¿El único problema que tiene? A pesar de que pertenece a una de nuestras firmas favoritas, Zara, es de hace dos temporadas, por lo que ya no está disponible. Pero tranquila, este año también puedes encontrar vestidos de punto muy parecidos al de Rachel Valdés en su página web. ¡Sigue bajando para verla!