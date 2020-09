LBD son, quizás, las siglas más usadas en el mundo de la moda. Hacen referencia a una prenda concreta y Blanca Suárez tiene la mejor para esta temporada.

Si por algo es conocida Blanca Suárez, a parte de por sus dotes interpretativas y su larga lista de éxitos profesiones, es por su increíble sentido de la moda. La actriz es una de las famosas más estilosas de nuestro país y, cada prenda que se pone, la coloca en nuestra lista de las mejor vestidas de la semana. Ella no solo sigue las tendencias, sino que es completamente capaz de crearlas (y de enamorarnos durante el proceso). Hoy mismo, la protagonista de Las chicas del cable ha presentado el nuevo labial rojo de Guerlain y, para tal maravillosa ocasión, ha optado por una prenda que, aunque no lo creas, todas tenemos en nuestro armario. Se trata del clásico LBD que, de noche o de día, funciona a la perfección.

¿Qué significan las siglas LBD?

LBD no son más que las siglas de Little Black Dress, tres palabrejas inglesas que en español podrían traducirse como Vestido Mini Negro. Y es que los minivestidos de color negro son una de las prendas más efectivas (y eficaces) del armario de toda mujer. Resulta casi imposible no tener uno colgado en la percha y, en cualquier circunstancia, logran sacarnos de un apuro. Blanca Suárez lo sabe de sobra y es por ello por lo que, siempre que puede, se planta uno. En esta ocasión, para presentar el labial Rouge G de Guerlain ha querido hacerse con uno que sigue, a rajatabla, todas y cada una de las tendencias más actuales y que serán todo un éxito durante los meses de otoño. Una elección que no puede gustarnos más.

¿Cómo es el LBD perfecto para este otoño?

No hay duda. El LBD perfecto para este otoño lo tiene Blanca Suárez. Y es que cuando una prenda clásica y atemporal se adapta a la moda más actual, esta se convierte en un indiscutible acierto. Los minivestidos negros siempre funcionan pero ahora, si lo llevas con mangas puffy (o abullonadas) y detalles florales o voluminosos, como lo hace la actriz de Los amantes pasajeros, conseguirás ser la más estilosa del momento. El de ella es de de escote corazón, manga abullonada y presenta una gran flor en el bajo. Pertenece a la colección de Magda Butrym para Luisa Via Roma y tiene un precio de 1.175 euros. La actriz lo ha combinado con unas sandalias brillantes de Pedro García y con anillos y pendientes de Rabat. Sin embargo, tú puedes encontrar uno que se adapte a tus necesidades (y a tu bolsillo) y triunfar con una prenda tan clásica como contemporánea.