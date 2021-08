La Princesa de Asturias ya está haciendo la maleta para su estancia en el internado de Gales ¿qué prendas debería llevar? Hacemos su shopping

Las vacaciones para la Princesa Leonor han llegado prácticamente a su fin. Tras los días en Mallorca, los Reyes y sus hijas siempre disfrutan de unos días descanso privados, en los que casi nunca se conoce el destino o si se hace es tiempo después. Pero este 2021 parece que las cosas van a ser diferentes. Y no solo porque la pandemia todavía impone ciertas restricciones. La nueva vida que comenzará la Princesa de Asturias hace que estos días tenga que cambiar la maleta de vacaciones por la del internado en Gales.

Las clases comienzan a finales de este mes, pero los novatos, como es el caso de Leonor, tienen que estar unos días antes en el el UWC Atlantic College, donde los próximos dos años va a estudiar el Bachillerato Internacional. Será una nueva etapa llena de cambios, y uno que no queremos pasar por alto es que la Princesa no llevará ya uniforme, como lo ha hecho durante toda su etapa escolar en el colegio de Santa María de los Rosales. A partir de ahora, cada mañana, tendrá que hacerse esta pregunta ¿qué me pongo hoy?

Una maleta para una princesa adolescente

Seguro que Leonor deja en España los vestidos más serios con los que acude a los actos más importantes de su agenda, como cuando tiene que presidir la entrega de los Premios Princesa de Asturias o Princesa de Girona. Como cualquier adolescente, y como también ha demostrado en sus salidas de este verano o en otras ocasiones fuera de la agenda institucional, le gusta la ropa más casual, informal y con toques de tendencia.

Ya la hemos visto con trench, cazadora de cuero, vaqueros o botines de cordones de suela track… Algunas de las prendas y complementos que bien podrían estar en su maleta. El internado no tiene códigos a la hora de vestir, por lo que Leonor no tendrá que ajustarse a ninguna norma y mostrará sus gustos y personalidad.

Aquí hemos hecho esa maleta imaginaria, con algunas de las prendas que la Princesa de Asturias podría llevar perfectamente a Gales, donde va a tener un clima bastante frío y con muchas más lluvias que en Madrid. Y seguro que en más de una no fallamos.

Otra princesa, compañera de la Princesa Leonor en Gales

La princesa de Asturias compartirá colegio con Alexia de Holanda, la mediana de la hijas de los Reyes Guillermo y Máxima, que cumplió los 16 años el pasado 26 de junio, los mismos que hará Leonor el 31 de agosto. La Princesa de los Países Bajos ha tenido una adolescencia un tanto más movida, protagonizando algunos enfrentamientos con sus padres por su presencia en las redes sociales, concretamente por sus vídeos en Tiktok. También en su estilo comenzó antes a llevar looks de jovencita, incluso no todos propios de su edad, tacones y maquillaje.