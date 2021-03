Carmen Lomana, minutos antes de salir en ‘Flash Moda’, el programa más fashion de TVE, ha querido compartir cuál es, según ella, la prenda más elegante.

La podremos ver hoy en Flash Moda, el programa más fashion de La 1 de TVE. Y lo cierto es que no puede ser una mejor invitada. Carmen Lomana es, muy probablemente, la mujer más elegante y estilosa de nuestro país. Su armario, que descubrimos durante el confinamiento a través de entretenidos vídeos de Instagram, está lleno de reliquias de alta costura y piezas de valor incalculable que no dejan indiferente a nadie. La socialité, reconvertida en it girl e influencer, tiene entre sus perchas, baldas y cajones prendas de firmas como Chanel, Gucci, Valentino o Prada y las cuida y mima como nadie. Ella entiende de moda más que la gran mayoría de ser humanos de todo el planeta y eso se refleja, de la manera más evidente, en su forma de vestir.

Carmen Loamana sabe perfectamente qué llevar en cada momento. Ya sea para acudir una noche a la ópera de Madrid o para tirarse la mañana haciendo recados; la empresaria tiene un don para elegir la prenda idónea y lucirla de la mejor forma. Por ello, sus consejos y recomendaciones son, para nosotras, algo así como mandamientos fashionistas. Si ella dice que algo debe llevarse de una forma concreta, nosotras asentimos y obedecemos; pues nadie como Lomana para aconsejarnos sobre moda. Es por esto por lo que, tras leer la publicación en redes en la que anunciaba su aparición estelar en el espacio presentado por Nieves Álvarez y confesaba cuál es, según ella, la prenda más elegante de todas, no hemos podido evitar tomar nota y aplicarnos la lección.

Palabra de Carmen Lomana: Esta es la prenda más elegante de todas

Con un elegantísimo y sencillísimo vestido negro de Jorge Vazquez Atelier, la exconcursante de Supervivientes daba la noticia de que el sábado al mediodía aparecería en Flash Moda. Y además, desvelaba a sus más de 468 mil seguidores cuál es, según ella, la prenda más sofisticada de todas. «Nada más elegante que un vestido negro simple pero con un corte impecable. Este tiene un poco de escote en la espalda»; explicaba a través de su perfil. «Admite complementos que lo realce. Me encanta un broche grande o perlas, que sabéis son mi joya favorita»; añadía.

Como siempre cuando habla de moda, Lomana vuelve a tener razón. Y es que esta afirmación sobre los vestidos negros básicos que no nos puede parecer más certera. Los vestidos negros, de corte midi y manga larga, tal y como el que ella lleva en la publicación, resultan perfectos para las noches más elegantes; pues realzan la figura, estilizan y combinan con todo tipo de brillos y complementos. Son, sin duda, una pieza ideal para cuando una quiere ir elegante y atemporal. ¿Qué opináis vosotras?