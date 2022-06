La sustituta de Ana Rosa Quintana durante su enfermedad ha sido galardonada con la Antena de Plata, un premio entregado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. La presentadora ha admitido que recibe el premio con orgullo a la vez que con pudor por no tener a su maestra cerca, pero muy contenta por haber conseguido este reconocimiento. A esta importante entrega de premios de radio y televisión Patricia Pardo ha asistido con un conjunto estupendo que queremos analizar, porque era merecedor de una Antena de Plata y porque nos encanta para un cocktail nocturno.

La nueva pareja de Christian Gálvez se ha convertido en todo un ejemplo de elegancia y de buen gusto. Esta vez, la presentadora nos ha sorprendido con un total look metalizado que nos ha dejado impresionadas. Además es un estilismo perfecto para una boda de noche y queremos copiar algunos de sus tips. ¡Vamos a verlo!

En primer lugar, Patricia eligió una blusa metalizada en un tono gris oscuro muy moderno, con unas maxi hombreras, que acababan en una manga abullonada con volantes en zigzag en el puño. Además, la blusa tenía un escote en uve y una abotonadura frontal. Pero lo mejor de la blusa era una tira del mismo tejido que pasaba por el cuello y se dejaba caer en la parte de la espalda, creando el efecto de escote cerrado, un acierto.

Para la parte inferior del look, Patricia optó por una falda midi, también metalizada, aunque en un tono más claro, muy ajustada en el talle y con un corte recto que le sentaba de maravilla. La falda le llegaba más o menos a la mitad de la pantorrilla; un corte que está muy de moda y que no dejamos de ver en estilismos tanto de invitada como en looks más casual.

El conjunto de Patricia Pardo para recibir su Antena de Plata culminó con unos pendientes XXL

Para sus pies eligió unas sandalias de tiras de tacón medio, también en color plateado, más claro todavía que la falda. Estos 3 tonos de plateado creaban un efecto degradado de más claro a más oscuro que le quedaba genial con su tono de piel. Un bolso tipo clutch en el mismo tono que las sandalias coronaba el look.

Patricia se hizo un recogido muy elegante para dar importancia a su maquillaje dark en los ojos y a sus pendientes colgantes XXL con detalles negros y plateados.