Sabemos que las fiestas han pasado y que a estas alturas, otros años, ya hemos dejado atrás los vestidos de noche y los party looks. Pero los vestidos de fiesta en 2023 seguirán portando lentejuelas, brillos y plumas. En su última aparición, Pilar Rubio se ha dejado ver con un vestido que nos sonaba mucho y es porque pertenece a la última colección de Rocío Osorno. La presentadora ha creado un look espectacular y queremos analizarlo en detalle a continuación. ¿Lo mejor? Es que el vestido está rebajado y está disponible en la web oficial de la diseñadora. No te lo pierdas.

La mujer de Sergio Ramos ha mejorado mucho con la elección de sus estilismos de un tiempo a esta parte. Aunque sigue siendo fiel a los looks oscuros, y de vez en cuando saca su parte más rockera, también tiene tiempo de ataviarse con prendas de gala y cuando lo hace es siempre un acierto absoluto. En esta ocasión, para presentar su último programa de El Desafío de Antena 3, la madrileña se ha enfundado en un modelo de la última colección de la diseñadora de moda sevillana Rocío Osorno.

Pilar Rubio ha escogido el vestido de plumas y pedrería más bonito de Rocío Osorno

El diseño tenía un escote palabra de honor adornado con plumas de avestruz muy voluminosas en color azul petróleo. Este escote strapless dejaba al aire sus brazos y hombros siempre tonificados. Además, esta banda de plumas daba paso a una falda ajustada en el talle que marcaba su cadera y tenía un largo midi muy favorecedor. El vestido modelo Laura azul está confeccionado en pedrería súper brillante que resplandece bajo la luz de los focos y que crean un efecto glitter impresionante. Ahora que han empezado las rebajas podéis encontrar el vestido en la web de Rocío Osorno a un precio de 315 euros rebajado, es la prenda ideal si tenéis una boda de noche o un cóctel al que asistir muy elegante.

En cuanto al look beauty, Pilar se decantó por un recogido con raya lateral que dejaba su larga melena peinada hacia atrás. Como tenía sus clavículas completamente despejadas y para no sobrecargar el cuello, Pilar se puso unos pendientes largos de brillantes. Su maquillaje fue muy sencillo, pero acertado. Pilar combinó un bronzer sutil en sus pómulos con un concealer que le daba mucha luz a su mirada y tapaba sus ojeras. Además, como siempre, delineó sus ojos con un eyeliner negro y su línea de agua con un lápiz oscuro hasta el lagrimal. Por último, después de haber sombreado con un smokey eye negro, muy sutil, sus ojos, la presentadora se aplicó una máscara de pestañas y un labial nude con efecto satinado muy chic.

Combina el vestido con unos salones kitten para ser la más elegante de la noche

El último detalle del estilismo de pilar fueron sus uñas, que llevaban una manicura sencilla: un esmalte blanco mate que no desviaba la atención ni pretendía chupar cámara.

Este vestido es perfecto para combinar con unas sandalias de tacón ancho o unos stilettos sencillos, pero las plumas y la pedrería invitan a calzarnos con unos salones kitten bajitos y destalonados. Si es posible, en un tono oscuro y sin demasiado adorno, ya que el vestido ya va suficientemente cargado.