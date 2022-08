Paz Vega es una estrella dentro del mundo de la interpretación, y eso es algo que todas sabemos. Pero, desde hace ya algún tiempo, también se ha ganado un hueco como creadora de contenido y no le va nada mal.

Con todo el desparpajo que le caracteriza, la actriz ha posado en bañador como una diva en el borde de una piscina. No es el primer posado que nos regala, pero sí uno de los más especiales por el bañador que lleva con maestría.

Se trata de un traje de baño color oro, con escote recto y tirantes finos y regulables en la parte espalda que es ideal para ajustar bien la zona del pecho. Está tejido en color metal laminado y tiene un efecto envejecido muy llamativo y que no deja indiferente a nadie. No es una pieza barata, cuesta 105 euros, pero su diseño es tan original y ponible que estamos seguras de es que el típico bañador que después podémoos usar como body y vaqueros. Es de la firma ‘All That She Loves‘, y está disponible desde la talla S hasta la XL.

Paz Vega nos sorprende con su espectacular posado

El bañador es toda una obra de artesanía, pero lo más impactante no ha sido su look, sino el cuerpo atlético del que presume a los 46 años. Paz tiene una figura de escándalo y luce espectacular cualquier prenda que se ponga. Asimismo, sus compañeros de profesión y amigos han querido elogiar a la actriz. Entre ellas, Inma cuesta, que ha reconocido que el bañador le sienta como un guante. También su compañera Bibiana Fernández que le ha dicho que está muy explosiva. ¿Quieres ver lo bien que le sienta? ¡Sigue bajando!