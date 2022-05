Ayer por la noche Bertín Osborne presentaba en el Teatro Calderón de Madrid los temas de su último trabajo discográfico: ‘40 años son pocos‘. Este disco llega en un momento en el que el cantante ha decidido hacer un parón en su faceta como presentador, ya que hasta ahora era el encargado de dirigir el programa ‘Mi casa es la tuya‘, pero como ya se han emitido todas las entregas que tenían grabadas, ‘Sábado Deluxe‘ ha ocupado su puesto en Telecinco,

Sea como sea, en una cita tan especial como la de anoche no podían faltar algunos de sus amig@s y compañeros más cercanos. Y entre ell@s se encuentra Paz Padilla. La expresentadora de ‘Sálvame‘ quiso estar presente durante toda la velada y, además, logró brillar con luz propia gracias a un traje satinado que no podía favorecerle más. Tanto es así que nos atrevemos a decir que hacía tiempo que no la veíamos tan guapa.

Paz Padilla deslumbra con un traje de chaqueta perfecto para cualquier evento de primavera

Cuando se acerca un evento se acerca también un dilema: el del ‘qué me pongo’. Comienza la búsqueda, recorremos cientos de tiendas, nos probamos diferentes estilos y volvemos a la incógnita inicial. Pero después de ver a Paz Padilla con su recién estrenado traje, no tenemos dudas, los conjuntos de dos piezas son la opción infalible para triunfar en cualquier comunión, bautizo, graduación o fiesta que se precie.

Pero ojo, porque aunque el color negro siempre será un básico que no puede faltar en nuestros armarios, las últimas tendencias dictan que la sastrería estampada y la de colores brillantes van a reinar en el asfalto. ¿El último hit? El acabado satinado.

A priori puede parecerte una apuesta arriesgada, pero cuando veas a la gaditana con su ‘dos piezas’ verde, vas a terminar de convencerte. Y es que la madre de Anna Ferrer, gracias al tejido de satén (o de raso) consiguió rejuvenecer al instante y sumar un plus de luz a su rostro.

Una combinación perfecta tengas la edad que tengas

Da igual si pasas de los 50 años o si todavía no has llegado a los 30. El traje satinado de Paz Padilla es para todas las edades. ¿El motivo? Derrocha estilo sin añadir demasiado formalismo. La humorista, además, lo combinó de la mejor manera: con un top básico de punto, unas sandalias de tacón metalizadas y un collar con abalorios que le sumaba un toque de lo más divertido. ¡Vas a querer copiarle de arriba a abajo! Sigue bajando para verla.