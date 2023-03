Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y seguro que muchas de vosotras estáis ya preparando la maleta. ¿Necesitáis nuevas prendas de temporada para lucir en la playa? Os traemos una tendencia que os encantará. Paula Echevarría lleva unos días disfrutando de unos días de descanso junto a Miguel Torres y ha llenado la maleta de modelitos que lucir en sus vacaciones. En este viaje, ha estrenado un vestido de punto calado, súper tendencia, que tenéis que descubrir para combinarlo con un bañador en los próximos días. Además de su vestido, os traemos otras prendas de punto calado que prometen arrasar en primavera. Descúbrelas con nosotras.

La moda del punto calado ya está aquí. ¡Fuera miedos! Ahora enseñar el cuerpo a través de los pequeños agujeros de prendas de punto es tendencia. La moda ibicenca lleva avisando de esto años, pero no ha sido hasta ahora cuando las colecciones de moda se han atrevido a incluir estos originales motivos en sus prendas. Una de las marcas que ha apostado por el punto calado ha sido Stradivarius, y la actriz no ha tardado en hacerse con un vestido. El suyo tenía un corte midi, confeccionado en punto grueso negro con mangas largas, con mucha transparencia bajo la que se veía un clásico bañador de cuerpo entero negro. La asturiana le ha puesto la guinda al look con unas gafas de sol de Versace en un naranja que era pura vitamina y que arrasaron el verano de 2022. Por último, la jurado de Got Talent enfundó sus pies en unas sandalias nude y se puso rumbo a la playa.

El vestido de punto calado de Paula Echevarría está arrasando esta temporada

No hay una sola prenda que no se haya contagiado de la tendencia del punto calado. Lo hemos visto en vestidos largos, de corte midi, faldas tobilleras ajustadas, crop tops y boleros. Eso sí, los colores que triunfan en este tipo de prendas son los tonos pastel, el negro, el blanco y los más saturados. Son súper versátiles y quedan genial acompañadas de sombreros y bolsos de mimbre o paja. Completa tu estilismo con unas gafas de sol noventeras con montura gruesa y habrás conseguido ir a la moda sin darte cuenta. Desliza para descubrir en la galería algunas prendas de Stradivarius que incluyen este tejido.