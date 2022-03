Mañanas frías, mediodías cálidos, tardes calurosas y noches en las que refresca. Si algo define a las semanas de entretiempo es la inestabilidad de las temperaturas. Y claro, en esta complicada época del año nos volvemos completamente locas para encontrar un estilismo que resulte adecuado a lo largo de toda la jornada. Por suerte, hay prendas que nos sacan del apuro sin perder una pizca de estilo (ni tener que pasar horas frente al armario). ¿Entre ellas? La gabardina.

El trench suele acompañarnos especialmente en primavera y otoño, cuando hace la labor no solo de ser un abrigo perfecto para las jornadas de lluvia, sino que también se adapta sin mucho esfuerzo a los temidos cambios de temperatura. Seguramente si has ido hace poco de compras habrás fichado unos cuantos modelos que te gustan, pero si todavía no estás convencida de cómo podrías sacarles partido, te traemos la solución, porque Paula Echevarría se ha apresurado a presumir de nueva gabardina y es pura inspiración.

Haz como Paula Echevarría y acierta con tu gabardina las 24 horas del día

Podríamos decir que la gabardina se encuentra a medio camino entre la sofisticación de una blazer y el toque urbano de una cazadora sahariana, por lo que es capaz de salvarnos tanto de día como de noche. Y la actriz, que sabe esto de sobra y siempre está al tanto de todas las tendencias, ya se ha hecho con el diseño más todoterreno de la temporada.

Paula Echevarría ha estrenado una gabardina de Mango perfecta para elevar cualquier look sencillo en cuestión de segundos. Se trata de un modelo oversize y water repellent, es decir, que cuenta con un tejido repelente al agua. ¿Su precio? Está de rebajas al 50%. Antes costaba 79,99 euros y ahora 39,99 euros. Eso sí, si cuando la veas te gusta, debes darte prisa e ir corriendo a ficharla en la página web, dado que la mitad de las tallas ya están agotadas.

La combinación ganadora para un día cualquiera

Paula Echevarría, además, ha combinado su nuevo trench de la mejor manera. La influencer ha apostado por una sudadera con mensaje de la firma Sandro de lo más juvenil (que cuesta 175 euros), y por unos pantalones vaqueros de tiro alto de Stradivarius que estilizan la silueta y alargan ópticamente las piernas (y pueden ser tuyos por 25,99 euros).

¿En los pies? Ha optado por la comodidad con unas zapatillas deportivas Adidas. Pero ojo, porque la exmujer de David Bustamante tampoco se ha olvidado de los complementos y ha lucido una gorra de Primark con la inicial de su apellido, y un bolso bandolera de Chanel. ¿Quieres verla ya? Desliza.