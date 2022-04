Cuando Paula Echevarría colabora con H&M, las prendas no tardan en colgar el cartel de sold out en poco tiempo. La última adquisición de la actriz es tan ideal que no tardará en convertirse en un básico de esta primavera. ¡No digas que no te avisamos!

Paula Echevarría tiene la combinación ganadora: azul cielo y amarillo limón

Paula siegue siendo nuestra principal fuente a la hora de busca inspiración para nuestros looks diarios. Tiene muchas marcas de ropa favoritas, pero cuando se decanta por las firmas low-cost no podemos dejar pasar la oportunidad de fichar los artículos, lo antes posible. Ella nos dice qué prendas son tendencia y, también, cómo debemos combinarlas para conseguir un estilismo cool.

El conjunto que os enseñamos hoy no solo es perfecto por los artículos en sí, también por la elección de los colores que nos ayuda a saber qué fórmulas van a funcionar esta primavera. Gracias a su última publicación en redes sociales sabemos que un outfit monocromático en azul cielo puede ser una de las combinaciones perfectas para esta nueva temporada. Paula combina una americana en mezcla de lyocell y algodón, con un pantalón de vestir a juego y unas deportivas Converse blancas con plataforma.

El dos piezas en sí, es majestuoso, pero añade un bolso en color amarillo limón que combina a las mil maravillas con el estilismo. Esta mezcla lleva siendo una de las más socorridas desde que vimos el street style de la Semana de la Moda de Milán y de París. Y es que desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, la moda se ha volcado con lo sucedido y ha utilizado la ropa para mandar un mensaje de apoyo a los ucranianos, -incluida la Reina Letizia-. Por eso, pensamos, que quizá esta elección estilística de la asturiana también es toda una declaración de intenciones.

El traje es de H&M

La exmujer de David Bustamante optó por uno de los modelos más llamativos de la colección, en mezcla de lyocell y algodón y lleno de color. La americana es un modelo recto con solapadas de muesca, cierre de un botón y bolsillos delanteros ribeteados. Cuesta 29,99 euros y también esta disponible en rosa fucsia.

El pantalón en sarga de mezcla de viscosa con pinzas, tiene bolsillos al bies y bolsillos traseros insertados. Es un modelo muy cómodo, gracias a su talle alto con pretina prolongada con cierre oculto delante y elástico detrás y perneras ligeramente pitillo con raya. El precio, al igual que la parte de arriba, está fijado en 29,99 euros.

Bolso de cuero en amarillo limón de Longchamp

Sabías que los accesorios son piezas claves en tus conjuntos y pueden ayudarte a definir a la perfección tu estilo. Sin duda, son infalibles para pasar de look a lookazo en un abrir y cerrar de armario. El bolso elegido por Paula no solo es de color amarillo, y por ende, el compañero perfecto para no pasar desapercibida. También es uno de los colores que viene pisando fuerte esta primavera. Si no te lo crees, echa un vistazo a nuestra galería y verás.