Hace un par de temporadas los looks de inspiración escolar se convirtieron en tendencia absoluta. En esta no tienen tanto protagonismo, pero los estilismos college siguen muy presentes en los armarios de las celebrities. Así lo mostrado Paula Echevarría, que nos ha sorprendido con un look colegial que además va estupendamente para el otoño.

Vuelta al colegio

El estilismo elegido por Echevarría consiste en dos prendas inspiradas en los uniformes de los colegios, una falda corta y una chaqueta con botonera frontal. Ambas con un estampado de cuadros o de tartán de colores blanco y azul marino. Para complementarlo lo acompañó de un jersey básico de cuello redondo de color blanco y unas botas, también blancas.

Este calzado ha sido sin duda el punto actualizador del look, pues se trata de un diseño con suela track, tan tendencia este año, y de tejido sintético. Las botas, que son de Stradivarius, ya se las habíamos visto en anteriores ocasiones, aunque entonces con otros estilismos que nada tenían que ver con este de inspiración college, pero que encajaban.

Apostando por prendas low cost

Paula Echevarría construye este look en torno a esas dos prendas, la falda y la chaqueta que además son fáciles de encontrar y tienen un precio más que razonable, porque son de Primark. La marca de origen irlandés a penas tiene venta online, por lo que quienes quieran replicar el estilismo de Echevarría tendrán que ir a alguna de las tiendas físicas, pero seguro que no les cuesta encontrarlo.

De cualquier forma, las faldas de tablas y cuadros son un clásico que podemos encontrar durante la temporada de otoño e invierno en casi todas las firmas. Las hay en Mango y y en Pull & Bear, pero también en Sandro París y hasta en la japonesa Uniqlo. No pueden faltar, por supuesto, en Ralph Lauren, que ha hecho de las prendas de inspiración college uno de sus estandartes con americanas con personalidad y polos que resultan inconfundibles.

Varios looks en la línea escolar

No es la primera vez en los últimos tiempos que Paula Echevarría apuesta por un look tan rejuvenecedor. Hace unas semanas ya mostró una falda de cuadros, también de Primark, aunque entonces llevó el estilismo hacia una línea más relajada, casi con un toque deportivo al complementarla con unas zapatillas blancas de Popa Brand y una sudadera corta que en aquella ocasión estaba diseñada por ella misma y que forma parte de su colección deportiva de Space Flamingo.