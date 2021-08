La actriz e influencer ha posado en su cuenta de Instagram con un conjunto muy llamativo que nos ha dejado con la boca abierta. ¿Elección arriesgada o acertada?

Después de pasar, como cada verano, unos días de relax y desconexión en su pueblo natal, Candás; Paula Echevarría he vuelto a Madrid junto a Miguel Torres, su hija mayor, Daniella, y el pequeño Miguel para disfrutar de la capital en su mes más tranquilo. Un vuelta a la realidad que ha venido de la mano, cómo no, de nuevas lecciones de estilo a través de Instagram. Y es que la actriz e influencer, siempre que está en su casa, posa sobre la misma pared para para sus más de tres millones y medio de seguidores. Y siempre lo hace, cómo no, luciendo sus mejores looks. Algo que volvía a pasar el pasado sábado, después de varias publicaciones al aire libre. Un post en el que la madre por partida doble dejaba a todos sus fans con la boca abierta gracias a la combinación más arriesgada pero también acertada.

La que fuera protagonista de Velvet Colección ha querido volver a su rincón favorito con un conjunto muy llamativo que destaca principalmente por su estampado. Y es que Paula Echevarría ha juntado en un mismo look dos prendas distintas de animal print de leopardo. Una mezcla que, si bien nos ha gustado especialmente, resulta demasiado arriesgada para la gran mayoría de mortales. ¡A ver qué opináis vosotras!

Paula Echevarría sorprende en su Instagram con la combinación de leopardo más arriesgada y sorprende a todos

«Leopardo + leopardo… ¿por qué no?», preguntaba ella misma a través de su perfil en la red social. Una cuestión que suscitaba todo tipo de comentarios. Algunos, de acuerdo con Paula Echevarría, aplaudían la decisión de la actriz. Otros muchos, sin embargo, aunque recalcaban que a ella todo le sienta bien, dejaban claro que no eran muy fans de esta combinación tan arriesgada. Una división de opiniones que nos ha dejado con la boca abierta, pues a nosotras nos ha gustado (y mucho) su elección.

Sea como sea, se trata de un conjunto formado por una camisa y una mini falda de leopardo, ambas de Mango, que destacan por su llamativo estampado. La camisa, de diseño oversize, bolsillos de solapa en la parte frontal y puños abotonados tiene un precio de 39,99 euros y está disponible en todas las tallas. La falda, por su parte, también con bolsillos de solapa en la parte frontal cuesta 25,99 euros y todavía se encuentra en todas las tallas. Un conjunto de leopardo que ha combinado con el bolso Brioche de Longchamp (690 euros) y las sandalias Orán en negro de Hermès (580 euros).