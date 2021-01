La actriz e influencer ha encontrado en Primark todo un chollo que estamos seguras de que podrá llevar año tras año sin que pase de moda.

Con la llegada de la borrasca Filomena, también llegaron las primeras nevadas en muchas de las principales ciudades españolas. Toda la Península Ibérica sufrió las consecuencias de un fuerte temporal que nos obligó a encender la estufa, prender la chimenea y envolvernos en nuestras prendas más abrigadas para poder protegernos del frío. Ahora, con el deshielo, también llegan las lluvias, las fuertes rachas de viento y los días grises. Una noticia no muy alentadora que solo deja claro que el cambio climático es, ahora, una realidad más que evidente. Las temperaturas han bajado de manera extrema y eso se nota (y mucho) en nuestra manera de vestir, pero también en la de nuestros famosas preferidas. Solo hay que entrar en la cuenta de Instagram de Paula Echevarría para darse cuenta; pues, para salir estos días a la calle, se ha vestido con sus prendas más abrigadas y calentitas. ¿La última? Un abrigo largo de Primark que estamos seguras de que le servirá de fondo de armario durante muchos años.

El abrigo largo de Primark, la prenda estrella de Paula Echevarría (y de cualquiera que se haga con ella)

La protagonista de Velvet Colección tiene acostumbradas a sus cerca de tres millones y medio de seguidoras a lucir modelitos de lo más envidiable. Sin embargo, no todos son tan económicos y asequibles como a muchas nos gustaría. Excepto el último que ha ha subido a la red social, que está formado por prendas de marcas low cost que, por su sencillez y forma, son de esas piezas que jamás pasan de moda. Sin duda, el protagonista de este último estilismo es el abrigo. Se trata de un abrigo largo, bastante holgado que, en un bonito color gris, presenta doble botonadura frontal, que le da un movimiento de lo más especial. Es una prenda de Primark y, para nuestra alegría, tiene un precio de tan solo 40 euros.

La actriz e influencer ha querido combinar su maravilloso abrigo con un jersey de canalé y cuello alto oversize a conjunto. En este caso, el modelo es de H&M y, rebajado al 45%, está a la venta por 21,99 euros. No obstante, y aunque las dos prendas principales de su look tenían precios la mar de asequibles; Paula Echevarría ha querido rematar su look con complementos de lujo. En este caso, un bolso de Prada en color negro y unas botas esquimales de Mou, que cuestan alrededor de 300 euros. Un conjunto low cost con uno detalles deluxe que nos ha conquistado nada más verlo.