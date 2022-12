Que levante la mano quien se encuentre desesperada intentado encontrar un vestido perfecto para Nochevieja. Y no porque no haya infinitas opciones… porque debemos reconocer que en estas fechas tanto las páginas webs como los escaparates de todas las tiendas se llenan de terciopelo y lentejuelas. Más bien el problema reside en la indecisión al no querer repetir el mismo error de todos años. Sí, el de comprar un vestido demasiado festivo que una vez pasada la última noche del año, vaya directo al fondo del armario para no volver a ver la luz nunca más.

ero tranquila, porque todavía hay esperanza de encontrar un diseño ideal de última hora que sea apto para reutilizar en todos tus próximos eventos (e incluso bodas de invierno). Y la solución viene de la mano de Patricia Pardo. Y es que la presentadora nos acaba de inspirar (y enamorar por completo) con un vestido de Zara que no puede ser más idóneo para despedir el 2022.

Patricia Pardo ya se ha hecho con el vestido de Zara más buscado

¿Creías que era imposible que un mismo vestido cumpliese con el dress code de Nochevieja e invitada de boda? Te equivocabas. Porque el nuevo vestido de Patricia Pardo cumple con todos los requisitos para convertirte en la más elegante en ambos escenarios.

Se trata de un diseño de corte midi, cuello redondo y escote pico de color negro. Además, cuenta con una cintura con lazada combinada a tono que logra estilizar la silueta al instante. ¿Lo más chic? Sus aplicaciones de lentejuelas, que brillan sutilmente pero sin pasar desapercibidas.

Pero ojo… porque debes saber que este vestido de Zara es Edición Limitada, lo que significa que desde el gigante Inditex han fabricado muy pocos diseños, por lo que deberás darte prisa si quieres hacerte con él antes de que llegue la última noche del año.

Patricia Pardo se atrevió a estrenar esta pieza para presentar ‘El programa de Ana Rosa‘ hace apenas unos días y… ¡no dejó de recibir piropos de sus compañeros por lo guapa que estaba! La novia de Christian Gálvez combinó el vestido, que cuesta 99,95 euros, con unos sencillos stilettos negros a juego. ¡Todo un acierto!