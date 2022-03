Patricia Pardo es una gran seguidora de las tendencias y los bolsos de firma. La periodista, que desde que iniciará su relación con Christian Gálvez se ha convertido en un reclamo de moda y belleza, tiene entre sus complementos un impresionante bolso Louis Vuitton en color rosa empolvado del que no duda en presumir durante su cita romántica con el presentador de ‘Pasapalabra‘ por las calles de Madrid.

El bolso de lujo de Patricia Pardo: un diseño juvenil y atemporal con un toque fresco

Es la versión Twist y presenta un diseño en un paleta de colores monocromática y muy femenina, que destaca por tener las reconocibles iniciales de la Maison en color dorado acabado en mate placado. La cadena, con eslabones, se puede utilizar como accesorio decorativo o se puede acoplar a la bandolera para lucir el modelo de múltiples formas. Es de piel y es perfecto para las veinticuatro horas del día porque tiene las dimensiones precisas para llevar todo lo necesario.

Sienta fenomenal en looks urbanos como el que lleva ella: lo ha conjuntado con una clásica gabardina color camel y jeans negros efecto piel a contraste. En los pies, unas deportivas todoterreno que aguanten perfectas una tarde de paseo y amor. El bolso eleva el conjunto y le da un aire preppy. El diseño que ha llevado ella, -en particular- está fuera de stock, probablemente porque se trata de un modelo de una antigua colección. Sin embargo su valor no ha disminuido. Los bolsos Twist de Louis Vuitton superan los 3.000 euros.

Una mujer sencilla, de gustos refinados

Patricia está pletórica, y es que está viviendo una etapa muy feliz en su vida. Triunfa como presentadora en el programa de Ana Rosa Quintana. Este éxito profesional no viene solo, y se le suma una gran noticia en el terreno personal: está viviendo una bonita historia de amor junto a Christian Gálvez. Compagina todo este periplo con su trabajo como influencer en redes sociales. De momento se mantiene en un perfil bajo, pero ya hemos podido comprobar que tiene un gusto muy personal. Así lo demuestra casi en cada fotografía que comparte, en la que luce prendas y accesorios de alto impacto.

Es cierto que no suele fardar de los bolsos que colecciona en su perfil de Instagram, pero sí los lleva con frecuencia en sus salidas de ocio. Y es precisamente durante su primera cita publica con el presentador de Mediaset donde ha sacado la artillería pesada y nos ha regalado un estilismo sencillo que ha adorando con un bolso que cuesta un dineral.